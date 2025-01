Scissione 2: Tim Cook irrompe a sorpresa negli uffici della Lumon

Apple TV+ ha deciso di puntare forte sulla seconda stagione di Scissione, il thriller psicologico ambientato in un’azienda che manda avanti procedure lavorative a dir poco singolari.

Per Scissione 2 si parla di un investimento che supera i 200 milioni di dollari: una cifra notevole che il colosso di Cupertino spera di ammortizzare grazie ad una massiccia campagna promozionale.

Il CEO di Apple, Tim Cook, si è messo in gioco personalmente, apparendo in un video promozionale che ha destato grande curiosità fra il pubblico.

Che ci fa Tim Cook nel promo di Scissione 2?

Nel video, Tim Cook interpreta il ruolo di un nuovo dipendente della Lumon Industries, la misteriosa azienda in cui è ambientata a Scissione. Lo vediamo entrare in ascensore con un’espressione seria e preoccupata. Mentre raggiunge il piano riservato ai dipendenti “licenziati”, la sua personalità cambia radicalmente e un sorriso gli illumina il volto, a dimostrazione di come la sua “versione lavorativa” abbia preso il sopravvento.

Una volta giunto nei labirintici corridoi della Lumon, Cook viene accolto dal signor Milchick, l’inquietante supervisore interpretato da Tramell Tillman. Milchick si rivolge a lui con un formale “Tim C.” e lo invita a sedersi di fronte ad un monitor su cui è mostrato il logo della seconda stagione di Scissione. Ben Stiller, regista e produttore esecutivo della serie, ha condiviso il video su X, descrivendo in tono scherzoso il suo incontro con il “nuovo arrivo”. Tim Cook ha risposto con un commento altrettanto ironico, dichiarandosi pronto a “timbrare il cartellino”.

La seconda stagione di Scissione ha debuttato il 17 gennaio scorso su Apple TV+, con un rilascio settimanale degli episodi (10 in totale) che si concluderà il prossimo 21 marzo. La serie, ideata da Dan Erickson, vede Adam Scott nel ruolo del protagonista, Mark Scout, un dipendente che insieme ai colleghi si ritrova a dover affrontare le conseguenze delle loro scelte in un ambiente lavorativo sempre più minaccioso. Anche in Scissione 2 ritroviamo il cast principale, inclusi John Turturro e Christopher Walken, con l’aggiunta di Sarah Bock.