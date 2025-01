Scissione 2, quando esce su Apple TV+: ci sarà una terza stagione?

L’avvento dello streaming ha regalato al pubblico serie tv di altissima qualità, ma spesso l’attesa tra una stagione e l’altra diventa un ostacolo a dir poco irritante, come nel caso dell’apprezzata serie Scissione targata Apple TV+, che incarna il problema in modo eclatante.

La prima stagione ha esordito nel 2022 e per l’arrivo di Scissione 2 abbiamo dovuto attendere ben tre anni. Questo ritardo non è dovuto ad un unico fattore ma ad una serie di eventi sfavorevoli, tra cui la pandemia, lo sciopero degli sceneggiatori ed alcune presunte tensioni dietro le quinte. Nonostante ciò, la lunga pausa ha generato un forte malcontento tra gli spettatori.

Scissione 2 in streaming su Apple TV+ dal 17 gennaio

Ben Stiller e Dan Erickson, i creatori della serie, si sono detti consapevoli della delusione causata da questo prolungato intervallo: si spera quindi che abbiano imparato la lezione. La seconda stagione di Scissione sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal prossimo 17 gennaio, ma i due sono già al lavoro sulla terza, cercando questa volta di mantenere un ritmo produttivo più costante. Stiller non intende “disperdere l’entusiasmo” generato dalla serie, sottolineando come Apple stia continuando a sostenere la loro visione creativa ma senza forzare una continuazione eccessiva della serie: in poche parole, massima libertà.

I piani per il futuro sono ben delineati: Stiller ed Erickson hanno già in mente una conclusione per la storia e la stanno sviluppando contemporaneamente alla realizzazione di Scissione 3. L’intento non è assolutamente quello di “allungare il brodo” con una trama fuori logica: un rischio che serie complesse come Westworld e Lost hanno affrontato con risultati non sempre felici. Infatti, una narrazione intricata come quella di Scissione potrebbe perdersi in inutili complicazioni con estrema facilità.

Fortunatamente, pare che sia i creatori che i produttori di Apple stiano puntando su una narrazione concisa e ben strutturata, che sicuramente renderà felici i fan di Scissione.