Scendono a 99€ le CUFFIE da GAMING di Corsair prive di fili!

Quando giochiamo ai nostri titoli preferiti, non basta avere la grafica super pompata. Anche l’orecchio vuole la sua parte e, proprio per questo, è necessario procurarsi un paio di cuffie di alta qualità. Dimentica l’idea di spendere diverse centinaia di euro: grazie all’offerta Amazon, potrai prendere le spettacolari Corsair HS65 WIRELESS a soli 99,99€ anziché i classici 134,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Corsair

Grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz, potrai finalmente giocare senza il fastidio dei cavi, con una latenza minima e una portata fino a 10 metri. Ma non finisce qui: le HS65 WIRELESS supportano anche il Bluetooth, offrendoti la libertà di collegarle a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili per goderti musica, podcast e chiamate in movimento. E non preoccuparti della batteria: con 24 ore di autonomia wireless con una singola carica, potrai giocare senza interruzioni.

I padiglioni in memory foam si adattano perfettamente alla forma delle tue orecchie, garantendo un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe. E grazie al microfono omnidirezionale staccabile, la comunicazione con i tuoi compagni di squadra sarà precisa. E quando non ne avrai bisogno, puoi sempre riporlo, non avendo alcuna ansia che qualcuno ti stia ascoltando.

L’esperienza audio è un’altra nota distintiva di queste cuffie: i driver audio da 50 mm offrono un suono ricco, migliorato ulteriormente dal Dolby Surround 7.1. E con la tecnologia SonarWorks SoundID puoi personalizzare ulteriormente il tuo profilo audio, regolando l’equalizzatore e altri parametri per ottenere un’esperienza sonora su misura.

Con queste Corsair HS65 WIRELESS sentirai i passi nemici anche dall’altra parte della mappa! Prendile ora che costano 99,99€ al posto degli originari 134,99€!