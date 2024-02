Sanremo 2024: festeggia con Giorgia i 30 anni di E Poi dall'estero

Grandi emozioni al settantaquattresimo Festival di Sanremo 2024! Se la prima serata si è dimostrata all’altezza delle aspettative, con canzoni emozionanti e ospiti di rilievo, anche la seconda serata promette molto bene. L’ottima conduzione di Amadeus sarà affiancata da un ospite di eccezione. Giorgia festeggerà i 30 anni del suo celebre brano “E Poi“, ancora amato da tutti i suoi fan e dagli appassionati di musica. Rivedi le clip della prima serata in streaming dall’estero con NordVPN.

Sanremo 2024: alcuni dettagli sulla seconda serata

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua settantaquattresima edizione. La conduzione, anche quest'anno, è stata affidata ad Amadeus che ha fatto bene anche durante la scorsa edizione. Affiancato da ospiti d'eccezione, stasera con lui ci sarà Giorgia. Non solo, ma la nota cantante affiancherà Amadeus sul palco come co-conduttrice. Sarà l'occasione per festeggiare i 30 anni di E Poi.

Oltre a lei, come ospiti ci saranno Marco Mengoni che, ricordiamo, ha vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, vedremo esibirsi anche Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Insomma, ci attendono ore davvero divertenti, ricche di cultura e di buona musica. Di seguito ricordiamo tutti i cantanti che si esibiranno con i loro titoli in questa edizione concorrendo alla vittoria:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo Punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Berté – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr.Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

