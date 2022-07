Samsung: un misterioso nuovo foldable spunta in rete

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia davvero realizzando un foldable economico; si dice che questo terminale vanterà un prezzo di lancio di circa 1 milione di won che, al cambio, corrisponderebbero a 767 dollari.

Sappiamo tutti che l’OEM sudcoreano è l’azienda leader nel settore dei pieghevoli e punta a mantenere alta la leadership. Si sta preparando ad invadere il mercato internazionale con i nuovi dispositivi di punta, i Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, ma ora scopriamo che potrebbe avere in cantiere anche un modello “economico”. Addirittura, si dice che siano due: il Galaxy A Fold e il Galaxy A Flip. Ma cosa ci aspettiamo?

Samsung: Galaxy A Flip e A Fold in arrivo?

Se analizziamo i dati, scopriamo che ad oggi, l’azienda controlla l’80% del mercato dei foldable internazionale, ma presto potrebbero arrivare dispositivi pieghevoli da brand competitor. Perfino Apple potrebbe star sviluppando un gadget del genere. Ecco perché l’idea di un Galaxy A Fold/Flip appare più intelligente che mai.

Ricordiamo che i terminali di Samsung sono molto costosi; il Fold3 parte da 1800$ (ma su Amazon si porta a casa a 1679€), mentre il Flip3 costa di listino 1100€. Lo street price di questo telefono a conchiglia invece, è vantaggiosissimo: spesso si porta a casa a 689,99€ su Amazon.

L’insider che ha svelato la nuova strategia di marketing di Samsung ha detto che presto la serie Galaxy A (la più venduta del marchio) si arricchirà di modelli pieghevoli. Segnaliamo che in questa line-up troviamo prodotti da 130€ così come da 550€ e oltre. ETNews però ha detto che la compagnia starebbe lavorando ad un foldable che avrebbe un prezzo di listino pari a 1 milione di won.

Ci aspettiamo materiali meno nobili, processi poco potenti, fotocamere non di punta; d’altronde, occorre comunque mantenere bassi i costi, giusto? Il debutto dei primi Galaxy A Fold/Flip è previsto per il 2024. Restate connessi con noi per saperne di più sull’argomento.

