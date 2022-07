Samsung Galaxy Z Fold4/Z Flip4 ricevaranno update per tantissimo tempo

Samsung è senza ombra di dubbio l’unico OEM Android a offrire un supporto software invidiabile e di lunga durata, addirittura superiore a quello garantito da Google, e ultimamente abbiamo scoperto che la compagnia continuerà ad assicurare questo livello di attenzione con tantissimi aggiornamenti anche per i tanto attesi Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4.

La nuova generazione di smartphone pieghevoli, attesa al lancio il 10 agosto prossimo, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo la One UI 4.1.1 basata sul nuovissimo Android 12L.

Samsung Galaxy Z Fold4/Z Flip4 riceveranno fino aggiornamenti fino ad Android 16

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete, i nuovi device riceveranno fino a 4 aggiornamenti Android con 4 aggiornamenti della One UI e fino a 5 anni di supporto software per quanto riguarda le patch di sicurezza. Numeri alla mano significa che entrambi i foldable riceveranno Android 16 con la One UI 8 con a fianco le patch di sicurezza fino al 2027.

Il merito di questo importante supporto lo si deve alla nuova policy di Samsung che di fatto rappresenta una singolarità all’interno del panorama Android: rispetto ai più importanti OEM del momento, infatti, il colosso sudcoreano è l’unico a garantire 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; tutti gli altri, infatti, compreso Google, si sono fermati a 3 aggiornamenti Android e 4/5 anni di patch di sicurezza (il numero di anni varia da azienda ad azienda).

Restando in tema di smartphone Samsung con un ottimo supporto software alle spalle, vi ricordiamo che lo straordinario Samsung Galaxy Z Flip3 è in offerta Amazon al prezzo più basso mai raggiunto prima con un risparmio di quasi 500 euro.

