Samsung TV QLED 4K da 65": su Amazon MEGA sconto di 500€

Scoprite la nuova era della TV con la straordinaria qualità delle immagini e una vasta gamma di colori. E il bello è che non dovete spendere una fortuna: oggi potete portare a casa il fantastico Samsung QE65Q65CAUXZT QLED 4K da 65″ pollici a soli 899 euro, con uno sconto del 36%. Risparmiate ben 500 euro e godetevi uno dei prezzi più bassi mai visti.

Samsung TV QLED 4K da 65″: un’offerta imperdibile

Immergetevi in un mondo di tecnologia avanzata con questo Samsung TV dotato di risoluzione 4K, Processore Quantum Lite 4K intelligente e veloce per una qualità video ottimizzata, e Quantum Dot per colori vivaci e dettagliati. Con un miliardo di sfumature e colori mozzafiato, avrete un’esperienza visiva cinematografica, con tonalità brillanti, dettagli nitidi e neri profondi. Grazie alla retroilluminazione a LED caldi e freddi, il contrasto sarà più intenso e i colori più vividi.

L’audio è altrettanto straordinario, con il Surround 3D che si sincronizza con l’azione per un’esperienza sonora coinvolgente. La soluzione Q-Symphony assicura un’armonia perfetta tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore. E se amate i videogiochi, il Gaming Hub vi permette di accedere facilmente e rapidamente ai vostri giochi preferiti.

Con l’app SmartThings, controllare i dispositivi smart e la vostra casa non è mai stato così semplice. Potete anche accedere al vostro PC, laptop e dispositivo mobile senza interruzioni sul televisore. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica opportunità: acquistate la Samsung TV QLED 4K da 65″ a soli 899 euro, con uno sconto del 36%. Le consegne sono veloci e gratuite con Amazon Prime, e con Cofidis potete anche pagare in comode rate a tasso zero.