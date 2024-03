Samsung TV QLED 4K da 43": MAXI sconto su Amazon di quasi 350€

Entra nel mondo della nuova generazione di TV e immergiti in immagini definite e ricche di sfumature di colore senza spendere una fortuna. Oggi potete portare a casa il fantastico televisore Samsung QE43Q60CAUXZT QLED 4K da 43″ a un prezzo eccezionale di soli 451,96 euro, godendo di uno sconto del 43%. Un risparmio incredibile di quasi 350 euro, rendendo questo affare uno dei più convenienti di sempre.

Un’esperienza visiva straordinaria con la Samsung TV QLED 4K da 43″

Lasciatevi sorprendere dalla tecnologia avanzata di questa TV Samsung, dotata di risoluzione 4K e del Processore Quantum Lite 4K intelligente per ottimizzare la definizione video. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, potrete godere di un volume colore al 100% con un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. Con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi, potrete vivere un’esperienza cinematografica senza precedenti.

L’esperienza audio è altrettanto impressionante, con il Surround 3D sincronizzato con l’azione per un coinvolgimento totale e la soluzione Q-Symphony che garantisce una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore. Con il Gaming Hub, potrete accedere ai giochi in modo rapido e intuitivo, mentre l’applicazione SmartThings vi permetterà di monitorare e controllare i vostri dispositivi smart con facilità.

Non perdete l’opportunità di rendere la vostra visione più bella e divertente con il Samsung QE43Q60CAUXZT QLED 4K da 43″. Acquistatelo oggi a soli 451,96 euro con uno sconto del 43%, uno dei prezzi più bassi di sempre. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime, e potrete anche beneficiare della possibilità di pagare in comode rate a tasso zero grazie a Cofidis. Correte su Amazon e fate vostro questo gioiellino tecnologico!