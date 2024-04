Samsung TV Neo QLED 4K da 65": lo sconto del 48% fa risparmiare ben 1.200€

Gli altoparlanti superiori Samsung e iloffrono un’incredibile esperienza sonora che vi catapulta direttamente al centro dell’azione con un audio multidimensionale. Il fantastico design ultra-sottile, elegante e armonioso, è bello da vedere da qualsiasi angolazione come un’opera d’arte. Ottimo anche per il gaming professionale grazie al Gaming HUB e al frame-rate da, con cui potete godere di incredibili azioni di gioco senza ritardi né effetto mosso.Insomma, si tratta di una televisione di grandissima qualità che solo per oggi potrete portarvi a casa in pochissimo tempo al prezzo di soli 1.299 euro invece di 2.499 euro. A 1.200 euro in meno non potete farvi scappare questa promozione e se voleste suddividere il pagamento in più parti potreste farlo comodamente con Cofidis.