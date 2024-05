Smart TV da 55 pollici in offerta su Amazon: il prezzo cala a 379€

È il momento giusto per comprare la TCL 55V6B. La Smart TV in questione, parte della gamma TCL del 2024, è ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico su Amazon. Da notare che gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali hanno la possibilità anche di acquistare il modello con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV TCL: a questo prezzo è un best buy

La Smart TV di TCL è dotata di un pannello 4K da 55 pollici e della piattaforma smart Google TV. Si tratta di una combinazione vincente, soprattutto considerando il prezzo a cui viene proposta la Smart TV. Il modello di TCL, infatti, ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni ma con una spesa ridotta, garantendo immagini di qualità e tante funzionalità aggiuntive per massimizzare il rapporto qualità/prezzo.

