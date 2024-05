Station 19: guarda la stagione finale in streaming su Disney+

A fine aprile, in prima visione in Italia, sulla piattaforma streaming Disney+ ha debuttato la ventesima stagione della serie tv Grey’s Anatomy. Il terzo episodio dei dieci totali previsti sarà trasmesso il 9 maggio, nella stessa data in cui inizierà la stagione finale di Station 19, spin-off della celebre serie del broadcaster statunitense ABC.

Per vedere l’ultima stagione di Station 19 in streaming occorre attivare l’abbonamento a Disney+. Puoi scegliere fra tre diversi piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il più economico è il piano Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Station 19: dal 9 maggio la stagione finale è su Disney+

La stagione finale della serie che ha per protagonista un gruppo di eroici vigili del fuoco della città di Seattle è tra le principali novità di maggio della piattaforma streaming Disney+. Nel primo episodio (Il lavoro di questa donna), Andy assumerà il comando della caserma, con la squadra che sarà chiamata a intervenire in seguito a un rapimento.

Del cast della settima stagione fanno parte Jaine Lee Ortiz (interprete di Andy Herrera), Jay Hayden (volto di Travis Montgomery), Barrett Doss (è Victoria Hughes), Danielle Savre (interprete di Maya Bishop), Carlos Miranda (nella serie è Theo Ruiz), Stefania Spampinato (è Carina DeLuca), Merle Dandridge (volto di Natasha Ross) e Josh Randall (interprete di Sean Beckett).

