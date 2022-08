Samsung toglierà la lettera "Z" dal nome dei suoi pieghevoli (RUMOR)

Stando a quanto riferito, Samsung pare che voglia eliminare la lettera “Z” dal nome commerciale dei suoi nuovi smartphone pieghevoli prossimi al debutto. Ovviamente ci stiamo riferendo ai futuri Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Sembra proprio che i foldable del 2022 non avranno la Z nei loro nomi. Si potrebbero chiamare semplicemente Galaxy Fold4 e Flip4. Di fatto è un cambiamento che capiamo anche perché quella Z messa lì era totalmente inutile e insensata, ma capiamo che nell’ordine delle cose, considerando le line-up Galaxy S, A, M e F, poteva avere senso. Il motivo per cui non ci sarà più la Z però, è da ricercare nella delicatissima situazione geopolitica in Ucraina.

Perché i nuovi foldable di Samsung non avranno la “Z”?

Il noto tipster Snoopytech pare che stia comunicando al mondo che Samsung stia togliendo la lettera “Z” dal moniker dei nuovi foldable. Già i nuovi modelli non lo avranno più, ma pare che anche i vecchi verranno cambiati a posteriore. La Z non verrà nemmeno scritta sulle scatole dei telefoni. L’insider afferma che questo è legato al fatto che la Russia (in particolare, l’esercito russo) utilizza questa lettera come simbolo di “vittoria” nell’invasione sul suolo ucraino.

Quindi, l’associazione sembra essere evidente e la Z oggi è un simbolo della guerra della Russia contro il popolo ucraino; abbiamo visto moltissime immagini in questi mesi dove i tank e i mezzi di Putin presentavano la lettera in questione. Non si sa ancora se “Z” sta per “vittoria” (za pobedu) o se c’è un messaggio velato contro il presidente Zelensky.

In precedenza la compagnia aveva eliminato la Z dai suoi pieghevoli in molti paesi europei (Lettonia, Estonia e Lituania). Adesso però, sembra che la modifica diventerà internazionale.

In Lithuania, Latvia, and Estonia Samsung has removed the Z branding from their foldables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD — Anthony (@TheGalox_) March 29, 2022

Il debutto dei futuri foldable è atteso per il 10 agosto durante l’evento Galaxy Unpacked 2022. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Piuttosto, se volete un pieghevole di ultima generazione a buon prezzo, vi suggeriamo lo Z Flip3 dello scorso anno in offerta su Amazon a soli 650,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.