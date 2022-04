Samsung svela la nuova RAM rivoluzionaria da 512 GB

Ammettetelo: vi è mai capitato di trovarvi in uno scnario in cui il vostro desktop non possedeva abbastanza RAM per eseguire un'attività? O che la vostra RAM non fosse sufficiente per impedire i lag di un software pesante? Pensiamo semplicemente anche a chi apre 15-20 schede in contemporanea su Google Chrome… Se la risposta ad una delle 3 domande precedenti è “sì”, allora potremmo avere una soluzione per voi. Samsung ha svelato la nuova RAM: praticamente, si può disporre di 512 GB di memoria DDR5 all'interno di un singolo stick. L'OEM sudcoreano intende diventare leader del settore delle RAM DDR5. Ecco come funziona il nuovo modulo DDR5-7200.

Samsung: le caratteristiche della RAM DDR5-7200

I nuovi moduli della compagnia migliorano ulteriormente la tecnologia precedente dell'azienda, come visto nei suoi ultimi moduli DDR4. Nella foto che segue, potrete confrontare la differenza tra i processori di memoria DDR4 a 4 strati e quelli DDR5 a 8 strati, entrambi che sfruttano la Through Silicon.

La compagnia è stata in grado di rendere le matrici principali della RAM più sottili del 40% e allo stesso modo di ridurre lo spazio presente fra gli strati. In poche parole dunque, questi chipset diventano molto più densi quando in realtà sono più sottili.

Ultimo ma non meno importante, Samsung dichiara che la nuova DDR5 è due volte più veloce della generazione DDR4, arrivando a portare velocità fino a oltre 6400 Mbps.

Tuttavia, bisogna dire anche che all'aumentare delle prestazioni non corrisponde una diminuzione sull'efficienza energetica, poiché questa funzionalità è il 30% più efficiente dal punto di vista del consumo energetico rispetto all'iterazione passata.

Infine, la società ha dichiarato che fornirà RAM DDR5 ai data center, agli OEM di telefonia e costruttori di laptop allo stesso modo. Non sappiamo però, quando arriveranno sul mercato. Onestamente, non vediamo l'ora di vederle in commercio. Voi cosa ne pensate? Vi stuzzicano?