Samsung sta sviluppando un display RIVOLUZIONARIO

Samsung è solita rilasciare moltissimi brevetti sul mercato; molti di questi non vedono mai la luce del sole, come è ovvio che sia, ma c’è da dire che alcuni sono molto interessanti e potremmo presto vederli su un dispositivo commerciale.

Sappiamo che moltissimi OEM depositano tantissime domande di brevetto per tecnologie e/o device che potrebbero arrivare in un futuro ipotetico sul mercato. Pensiamo ai numerosi patent relativi ad uno smartphone con schermo avvolgibile.

Come funziona il nuovo brevetto di Samsung?

Oggi abbiamo appreso che la società ha depositato un nuovo brevetto relativo ad uno speciale schermo con un refresh rate variabile. La nuova tecnologia potrebbe diventare rivoluzionaria perché il sistema riuscirebbe ad applicare una frequenza di aggiornamento che varia da area ad area; questo permetterebbe anche di ridurre i consumi energetici.

Facciamo un esempio: se si utilizza lo smartphone in split screen (magari un Galaxy Z Fold3), magari per vedere un video da una parte e per leggere un articolo dall’altro, il software potrebbe essere in grado di cambiare la frequenza di aggiornamento da un’area all’altra dello schermo. Questo è solo un esempio, ma pensate alle innumerevoli applicazini.

Dai documenti del patent leggiamo che lo schermo potrebbe godere di frequenze di aggiornamento di 30, 60 e 120 Hz. Ovviamente ci potrebbero essere dei limiti tecnici per quanto concerne la combo di più finestre in multiwindows.

Ad ogni modo, l’idea è molto chiara: questa tecnologia potrebbe servire per preservare l’autonomia dello smartphone stesso che riuscirebbe a applicare i refresh rate in maniera differente a seconda dell’area dello schermo.

Le domande di brevetto potrebbero essere relative ad “un metodo per pilotare il display con un aggiornamento moltiplicato e un dispositivo elettronico che lo esegue”; il patent è stato brevettato nel gennaio del 2021 ma è stato pubblicato solo questa settimana.

La domanda è la seguente: vedremo questa tecnologia nel futuro Galaxy S23? O magari, nel Galaxy S24? Staremo a vedere. Intanto vogliamo consigliarvi un’offerta davvero unica: il Galaxy A52s, lo smartphone più venduto degli ultimi mesi, a soli 329,90€.

