Samsung sta preparando un nuovo pieghevole... low-cost?

Stando a quanto si legge dal giornale coreano ETNews, sembra che Samsung stia pensando di realizzare uno smartphone pieghevole economico. Sì, avete letto bene. Si dice che questo dovrebbe costare circa 1 milione di won coreani, vale a dire circa 770 $. Certo, oggi si porta a casa il Galaxy Z Flip3 a 780,00€, ma questo è uno street-price. In origine, il device costava più di 1000€. Sicuramente non vedremo molte funzionalità di punta, ma è interessante per quello che potrebbe significare sul mercato. Dovrebbe arrivare nel 2024.

Samsung: cosa sappiamo del pieghevole low-cost?

Stando a quanto riportato dal sito, la divisione MX di Samsung pare che abbia dato il via ad un innovativo progetto che riguarda la produzioni di soluzioni low-cost per foldable. L’idea sarebbe quella di realizzare un “Galaxy A pieghevole”, anche se non riusciamo ad immaginare quali possano essere le sue carenze e mancanze. Inoltre ci domandiamo se questo sarà un flip phone o un dispositivo che si apre a libro.

Quel che è certo è che la compagnia sudcoreana vuole espandere il suo dominizio nel settore dei pieghevoli. In primo luogo ha abbassato il prezzo di vendita sul mercato, ora intende amplificare l’offerta con soluzioni ancora più popolari e mainstream.

Sicuramente i budget phone e i midrange sono il mercato chiave di Samsung; basti pensare che il Galaxy A52s è il dispositivo più venduto di tutto il 2021. Con la serie “A”, l’azienda ha ottenuto un successo enorme e nel mondo dei pieghevoli occupa il 90% del mercato. Siamo molto curiosi di conoscere gli sviluppi. Voi cosa ne pensate? Lo comprereste?

Intanto, quest’anno vedremo il Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: i dispositivi sono molto attesi dai fan di tutto il mondo e si preannunciano come dei prodotti conservativi che miglioreranno quelli attuali ma non innoveranno. Il debutto è previsto per il 10 agosto, ma è una data non ancora confermata.

