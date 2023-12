Samsung Smart Monitor M5 in offerta su Amazon: tuo con il 36% di sconto

Il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici è attualmente in offerta con uno sconto del 36%, al prezzo di 189,90€ invece di 299,00€. Questo monitor offre un’ampia gamma di funzionalità che lo rendono ideale non solo per un utilizzo tradizionale da PC, ma anche come Smart TV e hub per dispositivi IoT. Insomma, è un ottimo monitor ma è anche molto di più di un monitor, grazie a tutta una serie di funzionalità e applicazioni che in genere si trovano solo sulle Smart TV.

Con il suo Smart Hub integrato, il monitor fornisce accesso a una vasta raccolta di app per Smart TV, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +. Puoi controllare tutto comodamente tramite il telecomando incluso, senza dover collegare un PC. La connettività multipla consente di collegare facilmente il tuo PC, telefono cellulare o console di gioco allo Smart Monitor tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Questa versatilità rende il monitor adatto a diverse esigenze di utilizzo.

Il display FHD da 27 pollici offre una risoluzione di 1920×1080 Full HD, con supporto HDR10. Il design è sottile, elegante e senza bordi su 3 lati, offrendo un’esperienza visiva immersiva.

Il monitor include la modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riducono l’affaticamento degli occhi per una visione confortevole, specialmente durante sessioni prolungate. L’esperienza da Smart TV è arricchita dalla presenza di Samsung Gaming Hub, che consente di giocare ai migliori giochi dei principali partner di streaming senza necessità di un PC o di una console.

Il monitor supporta anche la produttività senza PC attraverso le app integrate. Puoi accedere al tuo PC e controllarlo da remoto, effettuare il mirroring del PC in modalità wireless con il multischermo e accedere direttamente a Microsoft 365 e Internet.

Il monitor funge anche da Hub IoT: in altre parole, ti consente di gestire i dispositivi smart di casa senza interrompere il tuo programma preferito. L’app Smart Things trasforma il tuo Smart Monitor in un centro di comando per dispositivi come luci e termostati.

Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo vivamente di non perdere l’opportunità di ottenere questo versatile Smart Monitor ad un prezzo davvero imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.