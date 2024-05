Monitor gaming da 24 pollici QHD con qualità SPAZIALE a prezzo piccolo

Che dire, metti sulla scrivania un monitor gaming come questo e sogna ad occhi aperti. Con Koorui hai la possibilità di avere un’esperienza che supera le aspettative senza svuotare il portafoglio. 24.5 pollici di pura estasi per giocare al computer o su console senza limiti.

Qualità QHD e tecnologie avanzate così da rimanere soddisfatto in tutto e per tutto. Collegati su Amazon dove lo sconto ti strizza l’occhio. Con soli 179,99€ completi l’acquisto, basta un click.

Le spedizioni, ricorda, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor Gaming 24 pollici: con Koorui vai sul sicuro

Questo marchio sta facendo faville sul mercato. Sempre più utenti lo scelgono e beh, ti basta leggere le recensioni per capire che ne rimangono soddisfatti. Nel caso in cui tu sia in cerca di un monitor per il gaming da 24.5 pollici, questo modello risponde ad ogni esigenza.

Quando si parla di prestazioni le specifiche tecniche sono importanti ma fatti dire che anche il design non lascia a desiderare. Il monitor è SLIM con bordi sottili e con piede regolabile. Se vuoi usarlo in verticale o con braccetto sei liberissimo perché è dotato di attacco VESA.

Sotto il punto di vista della connettività, sbizzarrisciti con entrate HDMI, DisplayPort.

Ma veniamo al dunque, il display è un pannello LED IPS con risoluzione QHD ossia 2560x1440p per una visione senza confini. Refresh rate fissato a 165Hz e tempi di risposta di appena 1ms. Se unisci quanto di ho detto alle altre tecnologie che ti lascio scoprire da solo, beh, hai un mostro di potenza.

Cosa fai? Non perdere neanche un secondo e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo monitor gaming da 24.5 pollici di Koorui a soli 179,99€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.