Monitor HP di DESIGN con 27 pollici Full HD e speaker integrati (-23%)

Una vera occasione se vuoi cambiare monitor sulla scrivania o hai bisogno di un modello completo. Questo da 27 pollici di HP? Un gioiellino vero e proprio non solo in termini di prestazioni e design ma soprattutto per la presenza degli speaker integrati.

Su Amazon è andato in sconto con un ribasso del 23%. Fossi in te non perderei tempo ma anzi, mi collegherei al volo per acquistarlo a soli 169,99€ e un click.

Non ti preoccupare delle spedizioni visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor 27 pollici firmato HP: un vero gioiello

Una volta che metti questo prodotto sulla scrivania, beh, non devi preoccuparti di nient’altro. Uso quotidiano, smart working e ufficio. Sta bene in qualsiasi posto con il suo design moderno e premium che dà sicuramente un tocco di eleganza che non guasta mai. Il piede, in particolare, è realizzato in metallo ed è saldo, sicuro oltre che regolabile per un’inclinazione che rispecchia le esigenze.

Hai un bel display IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD e diverse tecnologie che assicurano una visione fluida, naturale e sicura per la vista. Il refresh rate è fissato ai 100Hz che non sono pochi ma neanche tantissimi quando parliamo di gaming.

Con altoparlanti integrati non hai bisogno di fare secondi acquisti. Quando vedi un film, un video o lavori a una presentazione hai anche l’audio corrispondente e senza la necessità di aggiungere delle casse esterne che a volte sono ingombranti.

Altra nota di merito riguarda l’ordine dal momento che sul retro trovi una gestione dei cavi efficiente ed ordinata.

Cosa aspetti? Questo monitor di HP da 27 pollici andrà sicuramente a ruba. Se sei interessato non ti far scappare lo sconto del 23% ora in corso ma anzi, collegati al volo su Amazon per acquistare subito il tuo ad appena 169,99€.

