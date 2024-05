Monitor da gaming MSI: alte prestazioni in MEGA sconto del 31%

Scoprire il monitor da gaming MSI G2712 significa entrare in un mondo di colori brillanti e prestazioni fluide, oggi a un prezzo incredibile con uno sconto del 31% su Amazon. Dotato di un pannello IPS da 27 pollici, questo monitor offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080, perfetto per chi cerca immagini chiare e dettagliate. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 159,00 euro, anziché 229,00 euro.

Monitor da gaming MSI: un’occasione che non puoi perdere

L’MSI G2712 non si limita a stupire con la qualità dell’immagine. Il suo design frameless consente un’esperienza visiva immersiva, riducendo le distrazioni delle cornici nei setup multi-monitor. Questo aspetto è particolarmente apprezzato dagli appassionati di gaming che desiderano un ambiente di gioco senza interruzioni.

La tecnologia AMD FreeSync Premium combinata con un refresh rate di 170Hz e un tempo di risposta di 1 ms rende questo monitor ideale per i giochi più veloci e competitivi. I movimenti saranno sempre fluidi e precisi, eliminando qualsiasi tipo di tearing o lag. Queste caratteristiche sono essenziali per chi partecipa a eventi di eSports o semplicemente ama giocare a livelli elevati.

Un altro punto forte del MSI G2712 è la sua capacità di riprodurre una gamma di colori straordinariamente ampia, supportando fino a 16,7 milioni di colori con una copertura del 101,91% dello spazio sRGB. Questo significa che i giochi e i contenuti multimediali appariranno con colori vividi e realistici, offrendo un’esperienza visiva eccezionale.

La salute degli occhi è una priorità per MSI. Le tecnologie less-blue light e anti-flicker integrate nel monitor riducono l’affaticamento degli occhi, permettendo sessioni di gioco più lunghe e confortevoli. Questi accorgimenti tecnologici dimostrano l’attenzione di MSI per il benessere degli utenti.

Per i giocatori che amano esplorare ambienti scuri e dettagliati, la funzione Night Vision è una manna dal cielo. Migliorando i dettagli nelle aree buie, questa funzione permette di individuare ogni minaccia nascosta, garantendo un vantaggio competitivo significativo.

In termini di connettività, l’MSI G2712 è estremamente versatile. Le porte DisplayPort 1.2a e HDMI 1.4b CEC offrono compatibilità con PC, Mac, console e laptop, rendendolo un compagno perfetto per ogni dispositivo. Il comodo joystick a 5 vie sul retro facilita la navigazione nei menu e la regolazione delle impostazioni, mentre il supporto regolabile in inclinazione permette di trovare l’angolo di visione perfetto.

Approfittare dello sconto del 31% su Amazon oggi significa non solo risparmiare, ma anche arricchire la propria esperienza di gioco con un monitor di alta qualità come l’MSI G2712. Non perdere questa occasione per migliorare il tuo setup gaming al prezzo ridicolo di soli 159,00 euro, le scorte a disposizione sono quasi finite.