Samsung Smart Monitor M5 da 27″: la versione del 2023 scontato di ben 100€

Spesso menzionato nei nostri articoli sulle offerte di Amazon, il Samsung Smart Monitor M5 è un dispositivo versatile che unisce le caratteristiche di un monitor per PC alla praticità delle funzioni Smart tipicamente presenti sulle Smart TV. Oggi, la versione del 2023 da 27 pollici ha un prezzo incredibile: il prezzo consigliato di 299 euro scende a soli 199,90 euro, raggiungendo un prezzo molto vicino al suo minimo storico.

Caratteristiche tecniche del Samsung Smart Monitor M5 27″

Il punto forte di questo monitor è il display da 27 pollici, che offre una risoluzione Full HD (1920×1080) con una tecnologia simile agli IPS, garantendo neri più profondi e una fedeltà cromatica eccellente. Funzioni come il Flicker Free, l’HDR10 e la riduzione della luce blu proteggono la salute degli occhi anche durante utilizzi prolungati. Il telecomando incluso nella confezione è un’aggiunta comoda per accedere alle funzionalità Smart e sfruttare le casse integrate nel sottile pannello.

La connettività è completa: due porte HDMI, due porte USB, Wi-Fi, Bluetooth e Airplay consentono di condividere contenuti rapidamente. Il monitor è dotato di Smart Hub, che offre accesso a servizi di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ direttamente dal monitor. È possibile navigare in rete, modificare documenti e lavorare senza un computer grazie alla funzione Work Mode, che consente anche l’accesso remoto a un altro PC, l’utilizzo di Office 365 e la connessione ad altri dispositivi mobili tramite Samsung DeX.

Con il Samsung Smart Monitor M5, è possibile accedere a una vasta gamma di contenuti direttamente dallo schermo, rendendolo ideale per lavoro, intrattenimento e studio. Non lasciatevi sfuggire questa offerta incredibile e acquistate la versione da 27 pollici del 2023 del Samsung Smart Monitor M5 su Amazon a soli 199,90 euro, con consegna rapida e gratuita in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Inoltre, è possibile pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.