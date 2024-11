Samsung si è ispirata ad Apple Intelligence per questa nuova funzione

Samsung sta continuando ad ampliare le sue funzionalità AI con la serie Galaxy S24, rilasciando interessanti novità per la One UI 7.

Uno degli ultimi aggiornamenti in fase di test include una nuova funzione di riepilogo delle notifiche basata sull’intelligenza artificiale, che riassume le notifiche provenienti dalle stesse fonti per ridurre lo spazio occupato sul display.

La One UI 7 di Samsung attinge dalla concorrenza

Attualmente disponibile solo in coreano, nella versione beta della One UI 7, questa funzione dovrebbe poi essere ampliata includendo altre lingue, come l’inglese, quando la nuova interfaccia sarà rilasciata ufficialmente in versione stabile.

La nuova funzionalità di Samsung ricorda una delle opzioni di notifica già presenti su iPhone, introdotta dal colosso di Cupertino nella suite di Apple Intelligence. Sui dispositivi della Mela, le notifiche di un’applicazione “collassano” quando se ne ricevono almeno due dalla stessa fonte, permettendo così una visualizzazione più chiara ed organizzata. Si tratta di un’opzione che Apple ha progettato per la maggior parte delle app e Samsung potrebbe adottare una filosofia simile, semplificando ulteriormente l’esperienza d’uso dei suoi smartphone.

Resta da vedere se l’azienda sudcoreana riuscirà a portare questa funzionalità ad un nuovo livello di efficienza, personalizzandola ed arricchendola con nuove opzioni. Inoltre, è importante considerare che il riassunto delle notifiche dovrebbe essere un’esclusiva dei dispositivi Galaxy S di fascia alta, senza raggiungere per il momento i modelli Samsung di fascia media. Oltre al riepilogo delle notifiche, la One UI 7 introdurrà numerosi altri miglioramenti, tra cui un layout rinnovato per le notifiche e le impostazioni rapide, nuove icone ed un’interfaccia ridisegnata per l’app della fotocamera. Un altro elemento di grande interesse è il “clone” della funzione Dynamic Island di Apple, che Samsung dovrebbe integrare proprio nella One UI 7.

Ovviamente, sapremmo fornirvi maggiori dettagli se e quando Samsung dovesse rilasciare la funzione delle notifiche compatte anche da noi in Italia.