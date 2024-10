Samsung, la gamma Galaxy non sarà più sinonimo di prestigio: novità in arrivo

Il marchio Galaxy di Samsung, introdotto nel 2009, è stato un vero e proprio pilastro per l’azienda, segnando profondamente l’intero settore della tecnologia mobile.

Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, Samsung starebbe valutando l’ipotesi di adottare un nuovo nome per distinguere i futuri top di gamma dai restanti dispositivi di fascia media e bassa.

In alternativa, questo trattamento potrebbe essere riservato solo ai veri modelli di punta che proseguiranno la strada di Samsung Galaxy S25 Ultra, conferendo loro un carattere di maggiore esclusività.

I futuri top di gamma Samsung avranno un altro nome?

Attualmente, Samsung utilizza il marchio Galaxy per una vasta gamma di dispositivi, dagli smartphone di fascia medio-bassa ai flagship, come i Galaxy S ed i Galaxy Z. La sovrapposizione di questi prodotti sotto un’unica nomenclatura, se da un lato rafforza la riconoscibilità del brand, dall’altro potrebbe confondere i meno esperti e lasciare intendere che tutti i prodotti della gamma Galaxy siano simili in termini di qualità e prestazioni. Per cui, creare una nuova identità per i top di gamma potrebbe aiutare Samsung a differenziare ulteriormente i suoi prodotti premium, attrarre nuovi clienti e migliorare la percezione del pubblico.

Questo potenziale cambio di strategia arriva in un periodo in cui Samsung sta affrontando numerose sfide, specialmente con la linea di smartphone pieghevoli Galaxy Z che continuano a registrare vendite al di sotto delle aspettative. Questo trend ha coinvolto anche l’ultimo Samsung Galaxy Z Fold 6, spingendo l’azienda a riflettere su come rinnovare la sua offerta nel caso dei prodotti più costosi. Un rebranding potrebbe dunque rappresentare la soluzione per rilanciare l’interesse verso i dispositivi di fascia alta.

Al momento non si conoscono i nomi in lizza per il nuovo marchio. Inoltre, questa scelta di rebranding potrebbe includere anche altri prodotti e non solo gli smartphone Samsung: pensiamo ai Galaxy Tab Ultra, il Galaxy Watch Ultra o i Galaxy Book.