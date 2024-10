Samsung One UI 7: la fluidità delle animazioni è sbalorditiva - Video

Una delle principali critiche rivolte alla One UI di Samsung riguarda la fluidità dell’interfaccia che, a detta di molti, non ha mai raggiunto lo stesso livello di altre personalizzazioni grafiche nel mondo Android, né tantomeno la piacevolezza di utilizzo del sistema operativo iOS su iPhone.

Tuttavia, con l’imminente One UI 7, Samsung punta ad offrire un’esperienza d’uso più appagante e fluida, promettendo miglioramenti significativi riguardo alle animazioni ed ai tempi di risposta del sistema.

La One UI 7 sarà velocissima, parola di Samsung

Un’anteprima di queste novità è arrivata grazie ad un video condiviso inizialmente da Ice Universe su X (Twitter), poi cancellato ma ripubblicato da un altro utente, @TechKhaled_. Nella clip, le animazioni della One UI 7 di Samsung per il passaggio da un’applicazione all’altra sembrano decisamente reattive:

New One UI 7 Animations both Widget and App Animations are Non Linear and Parallel 😍😍 Credits: @UniverseIce pic.twitter.com/rMNhstZEKA — Khaled 🍉 (@TechKhaled_) October 30, 2024

Questa è senza dubbio una buona notizia per chi cerca una navigazione immediata e senza incertezze sugli smartphone Samsung. Le animazioni sembrano rispondere quasi istantaneamente ai tocchi ed ai gesti, dando l’impressione di un’esperienza d’uso fulminea. Tuttavia, solo con il rilascio della beta pubblica e della versione stabile si potrà verificare se tali prestazioni siano estese a tutte le aree della One UI 7 o limitate solo a determinati ambiti.

L’aggiornamento per la One UI di Samsung arriva in un periodo di forte crescita per la concorrenza: in particolare, OnePlus ha recentemente presentato Oxygen OS 15, evidenziando come le relative animazioni per il passaggio da un’applicazione all’altra superino quelle della One UI 6.

Non solo migliorie in termini di fluidità: la One UI 7 introdurrà altre novità interessanti. Ad esempio, gli utenti potranno apprezzare icone ridisegnate, un menu a discesa personalizzabile (diviso o unificato) ed un’interfaccia della fotocamera rivisitata. Le anticipazioni fanno anche riferimento ad una ricerca semantica avanzata per le foto e ad una versione “made in Samsung” della famosa Dynamic Island di Apple, che contribuirebbero a rendere la One UI 7 non solo più fluida ma anche più ricca di funzioni.