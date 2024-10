Samsung Galaxy S25 Ultra: il nuovo design delle fotocamere è modernissimo

Siamo ormai vicini all’annuncio della serie Samsung Galaxy S25 e numerose informazioni sui nuovi modelli sono già trapelate.

In particolare, conosciamo alcuni dettagli sul design del Samsung Galaxy S25 Ultra, sebbene in passato ci siano state alcune incertezze riguardo al layout delle fotocamere. Tuttavia, recenti anticipazioni hanno fatto luce su questo aspetto, confermando che il design degli anelli per le fotocamere posteriori sarà simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 6.

Restyling per le fotocamere di Samsung Galaxy S25 Ultra

Secondo il leaker Ice Universe (@UniverseIce), Samsung Galaxy S25 Ultra presenterà degli anelli neri attorno alle lenti, con cerchi concentrici: una caratteristica che, per l’appunto, abbiamo già apprezzato nel recente Galaxy Z Fold 6. La disposizione generale delle lenti rimarrà simile a quella del Samsung Galaxy S24 Ultra, senza grossi cambiamenti estetici ma con alcune importanti novità.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe offrire una configurazione a quattro sensori posteriori: una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS), una fotocamera ultrawide da 50 MP con autofocus, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera super-teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale, quasi certamente, resterà da 12 MP come il modello precedente.

Dal punto di vista costruttivo, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe avere una cornice in titanio ed una protezione Gorilla Glass Armor per una maggiore resistenza. Un altro dettaglio interessante riguarda il design curvo degli angoli, una novità rispetto agli ultimi anni, che renderebbe il dispositivo più confortevole da maneggiare.

Sotto la scocca, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, in arrivo a breve, ed offrire configurazioni con 12 GB o 16 GB di RAM ed opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Per ultimo, la batteria di Samsung Galaxy S25 Ultra rimarrà da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W, confermando la capacità già vista per il Galaxy S24 Ultra.