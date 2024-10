Elenco completo dei dispositivi Samsung idonei per l'aggiornamento a One UI 7

Nonostante qualche ritardo nel lancio della nuova interfaccia One UI 7, basata su Android 15, l’attesa per gli utenti sta per finire e Samsung è in procinto di rilasciare l’aggiornamento: quali sono i dispositivi idonei?

One UI 7 in arrivo per questi tablet e smartphone Samsung

Negli ultimi anni, Samsung ha notevolmente migliorato la sua politica di aggiornamento software, introducendo cicli di supporto più lunghi per molti dei suoi dispositivi. Un esempio di questo cambiamento è rappresentato dalla serie Galaxy S24, che riceverà ben 7 anni di aggiornamenti, includendo non solo nuove funzionalità ma anche patch di sicurezza.

Anche alcuni modelli di fascia più economica beneficeranno di un trattamento di favore, come nel caso del nuovo Samsung Galaxy A16. Ma tornando all’aggiornamento One UI 7 basato su Android 15, scopriamo quali sono i tablet e smartphone Samsung che riceveranno l’atteso aggiornamento:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

L’impegno di Samsung per garantire aggiornamenti a lungo termine è una buona notizia per i suoi clienti, poiché garantisce una maggiore longevità dei dispositivi, sia per i modelli premium come la serie Galaxy S ed ora anche per gli smartphone low cost.