Samsung riconosce gli attuali limiti di One UI 7: "C'è ancora da lavorare"

One UI 7 sta dimostrando di essere uno degli aggiornamenti più significativi per il software di Samsung, anche grazie ad un rinnovamento sostanziale circa le animazioni dell’interfaccia utente.

Questa attenzione ai dettagli è già parecchio evidente nella prima versione beta, ma Samsung in primis ammette la necessità di apportare ulteriori miglioramenti.

Samsung One UI 7: la perfezione è ancora lontana

Un beta tester, attraverso i forum della community statunitense, ha notato che alcune animazioni, come quelle per l’apertura e la chiusura delle app, non sono ancora fluide come quelle osservate in una precedente build interna. Un moderatore di Samsung ha risposto, riconoscendo la validità del feedback e spiegando che l’effetto apprezzato durante i test interni è ancora in fase di ottimizzazione. Pertanto, la società è consapevole delle aspettative dei suoi utenti e si sta impegnando per migliorare le transizioni visive.

Le animazioni giocano un ruolo cruciale nell’esperienza d’uso quotidiana degli utenti, influenzando la percezione di reattività del dispositivo. Samsung ha presentato il suo progetto durante l’SDC 2024, descrivendo One UI 7 con tre concetti chiave: semplicità, impatto ed emozione. Per dirla in parole povere, il colosso sudcoreano insegue il cosiddetto effetto Wow: le prime reazioni da parte del pubblico sono certamente positive in tal senso.

Il primo aggiornamento beta di One UI 7.0 offre quindi un assaggio di queste novità, che l’azienda punta a perfezionare in vista delle prossime release. Una seconda build dovrebbe essere rilasciata a breve, portando con sé ulteriori miglioramenti: di sicuro, le animazioni dell’interfaccia rappresentano un aspetto fondamentale poiché, logicamente, anche l’occhio vuole la sua parte.