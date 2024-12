Samsung Galaxy S24: ecco quando arriverà la seconda beta di One UI 7

Samsung ha recentemente confermato un ulteriore ritardo circa la disponibilità della prossima versione beta di One UI 7 (basata su Android 15) per la serie Galaxy S24, suscitando reazioni contrastanti fra gli utenti.

Il rilascio del secondo aggiornamento, infatti, sarebbe slittato al 16 dicembre, in base a quanto riferito dal supporto clienti Samsung. Tuttavia, anche la nuova data potrebbe essere soggetta a variazioni, considerando il “vizietto” della società nel modificare i piani all’ultimo minuto.

One UI 7: continuano i ritardi di Samsung

Nonostante il comprensibile malcontento, possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Samsung è nota per la sua attenzione ai dettagli durante i test delle release beta di One UI, preferendo posticipare un lancio piuttosto che andare incontro ad eventuali problemi. Questa filosofia è giustificata: il rilascio di un software incompleto potrebbe causare gravi inconvenienti, come bug critici o addirittura il blocco dei dispositivi, costringendo gli utenti ad eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica con la conseguente perdita dei dati presenti sullo smartphone.

Per i possessori di un modello incluso nella serie Samsung Galaxy S24, la situazione richiede pazienza. L’approccio meticoloso dell’azienda dovrebbe garantire un nuovo aggiornamento beta di One UI 7 ancora più stabile e sicuro. Sebbene l’incertezza sulle tempistiche persista, il periodo delle festività potrebbe influenzare ulteriormente i lavori. Nonostante ciò, è plausibile che il team di sviluppo si stia impegnando per soddisfare al meglio le aspettative degli utenti, provando a dare una bella accelerata quando possibile.

Inoltre, le successive versioni beta di One UI 7 dovrebbero introdurre un bel po’ di novità, alcune relative ad ambiti ben specifici. Tanto per citarne una, durante i giorni scorsi vi abbiamo parlato della funzione che consentirà, tramite l’ausilio dell’intelligenza artificiale, di migliorare il suono nei video riducendo i rumori di fondo e dando maggiore risalto alla voce. Ma questa è solo una delle sorprese che Samsung ha in serbo per i suoi utenti.