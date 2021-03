Il noto tipster Evan Blass ha fornito diversi nuovi suggerimenti sulla possibile gamma di gadget in programma per il rilascio da parte del gigante tecnologico Samsung nell’arco di un periodo che spazia da aprile ad agosto 2021. Di fatto, dopo i dispositivi midrange premium appena svelati, Galaxy A52 LTE, A52 5G e A72, durante l’evento Awesome Unpacked tenutosi ieri, adesso sembra che la compagnia si voglia concentrare sui nuovi flagship per il secondo trimestre dell’anno.

Device Samsung per tutti i gusti

La timeline trapelata mostra i modelli della serie Galaxy A lanciati ieri ​​17 marzo, ma anche che molti altri sono stati programmati per il debutto nel corso dei mesi futuri: fra mediogamma, budge phone, flagship e foldable… ce ne sarà per tutti i gusti.

La cronologia suggerisce ugualmente che, nell’aprile 2021 si terrà un altro evento Unpacked. In quella data vedremo – probabilmente – una serie di dispositivi come il Galaxy Chromebook e i PC laptop Galaxy Book. Si prevede che questi prodotti vengano rilasciati il prossimo 14 aprile.

Il prossimo grande show invece, non si terrà prima di giugno 2021. A metà anno vedremo il nuovissimo tablet entry-level Galaxy Tab S7 Lite.

A luglio farà il suo ingresso nel mercato il Galaxy A22, insieme alla sua controparte 5G. Il terminale sarà l’erede spirituale dell’attuale A20/A20s. Secondo Bass, anche il Galaxy A82 5G sarà svelato nel luglio 2021. Si prevede che questo sia dotato di un modulo fotocamera flip.

Di solito per Samsung, agosto è un mese molto intenso; il leakster Evan Blass suggerisce che un evento Unpacked per Galaxy S21 FE si terrà il 19 agosto. Non sappiamo però se i Galaxy Note vedranno la luce; secondo un’indiscrezione trapelata ieri, sembra che non ci sarà alcun nuovo phablet nel 2021, ma ci toccherà aspettare per avere un’ulteriore conferma.

