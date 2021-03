Nel 2019, Samsung ha presentato il Galaxy A80 come uno dei suoi smartphone Galaxy A più promettenti. Il telefono era molto innovativo per l’epoca grazie ad un design a schermo intero e ad una fotocamera rotante motorizzata che poteva essere utilizzata sia per gli scatti principali che per i selfie. Nel 2020, la società non ha lanciato mai un sequel e il presunto Galaxy A81 è stato commercializzato come Galaxy Note 10 Lite. Ora, nuove voci suggeriscono l’arrivo di un Galaxy A82 che riporterà il design accattivante del suo antenato. Di fatto, pare che l’azienda voglia riportare la sua soluzione di telecamere motorizzate.

Samsung Galaxy A82: il ritorno della fotocamera flip?

Secondo recenti rapporti di ETNews, Samsung si sta preparando a lanciare il suo nuovissimo Galaxy A82 5G. Alcune delle specifiche del telefono sono state rivelate dalla pubblicazione insieme al prezzo di lancio previsto. Il device potrebbe essere dotato del processore Snapdragon 855+. Esatto, la società non utilizzerà lo Snapdragon 870, tantomeno uno della serie Snapdragon 865. Forse, l’OEM coreano vuole rendere questo dispositivo ancora più conveniente rispetto alle altre ammiraglie presenti in circolazione. Giusto per chi non lo sapesse, il Galaxy A80 non era uno smartphone economico, ma aveva un prezzo inferiore alle soluzioni di punta dell’azienda.

Il prezzo previsto per il telefono sarà compreso tra $ 620 e i $ 710. Non è male considerando che ci sarà un display AMOLED senza cornice pieno di aspetti accattivanti come la fotocamera motorizzata rotante, lo scanner di impronte digitali in-display e il SoC di punta del 2019. Ovviamente, se non vi interessano questi aspetti, il Galaxy A82 5G potrebbe essere troppo caro. È interessante notare che un presunto terminale dalle specifiche simili ha superato la certificazione Bluetooth SIG un paio di settimane fa.

Purtroppo, le altre caratteristiche del dispositivo sono ancora un mistero e dobbiamo prendere alcune segnalazioni con un pizzico (o due) di sale.Lo Snapdragon 855+ potrebbe essere quasi certo, a questo punto. Il presunto Galaxy A82 5G è stato avvistato di recente anche su GeekBench con il numero di modello SM-A826S.

Il dispositivo è stato osservato con un SoC Qualcomm Snapdragon 855+ e 6 GB di RAM. Il dispositivo probabilmente arriverà anche nella variante con 8 GB di RAM. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, potremmo avere opzioni con 128 GB e 256 GB. A differenza della famiglia Galaxy S21, c’è una forte possibilità che il portatile disponga di una scheda microSD. Dopotutto, la maggior parte degli smartphone Galaxy A ha ancora questa caratteristica.

Ci aspettiamo che ulteriori dettagli emergano nelle prossime settimane.

