I nuovissimi Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 sono stati appena annunciati e sono disponibili in Italia. A52 sarà in vendita in due edizioni, 4G e 5G. Ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo, uscita e disponibilità in Italia.

Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72: tutti i dettagli

Due, anzie tre, smartphone medio di gamma decisamente interessanti.

Galaxy A52: 4G o 5G?

Due varianti dello stesso modello, uno dei due vanta anche il supporto alla connettività 5G. A cambiare è anche qualche specifica tecnica, oltre ovviamente al processore.

Il pannello di entrambi è un Super AMOLED da 6,5” con risoluzione FHD+. A52 4G ha un refresh rate di 90Hz mentre l’edizione 5G si spinge a 120Hz.

Sul frontale, una selfie camera da 32MP mentre sul posteriore ci sono quattro fotocamere. Al principale, da 64MP (con stabilizzazione ottica) ne è affiancato uno ultra grandangolare da 12MP, uno per le macro da 5Mp e uno per la profondità da 5MP.

L’autonomia energetica è garantita, per entrambi i modelli, dalla batteria da 4500 mAh e ricarica rapida a cavo da 25W.

Il processore di Galaxy A52 4G è lo Snapdragon 720G mentre quello per il modello 5G è lo Snapdragon 750G. Entrambi sono supportati da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Non mancano NFC e certificazione IP67 per la resistenza a contatto accidentale con acqua e polvere.

Galaxy A72

Il top della gamma è dotato di schermo da 6,7” di tipo Super AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90Hz. La selfi camera, anche in questo caso, è da 32MP.

Sul posteriore, un comparto fotografico composto da quattro sensori. Al principale da 64MP (con OIS) ne è affiancato uno ultra grandangolare da 12MP, uno da 5MP per le macro e uno da 8MP, che garantisce zoom ottico 3X (dotato di stabilizzazione ottica anche lui).

L’autonomia energetica è garantita da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Il processore è invece il SoC Qualcomm Snapdragon 720G supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Galaxy A72 è dotato di chip NFC e c’è anche la certificazione IP67.

Prezzo e disponibilità in Italia

I nuovi smartphone sono già disponibili in vendita in Italia. Di seguito, i prezzi ufficiali:

Galaxy A72 a 499,90€;

Galaxy A52 5G a 459,90€;

Galaxy A52 a 379,90€ (già disponibile su Amazon a questo indirizzo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

