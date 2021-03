Secondo quanto si apprende in rete, Samsung dovrebbe rilasciare il Galaxy A22 come il suo smartphone 5G più economico mai prodotto finora. Il suo arrivo è previsto nella seconda metà dell’anno fino ad oggi nella seconda metà del 2021. Secondo una nuova fuga di notizie, questo telefono sarà disponibile anche in una variante 4G.

Samsung Galaxy A22: oltre al 5G, arriva la versione LTE

Quasi tutti gli smartphone 5G economici commercializzati dall’OEM sudcoreano sono disponibili anche in una variante 4G. Gli esempi degni di nota sono il Galaxy A51 e il Galaxy A71 dell’anno scorso, nonché il Galaxy A32 lanciato di recente.

La società dovrebbe fare lo stesso con il prossimo Galaxy A22. La variante 5G è trapelata la scorsa settimana con il numero di modello SM-A226B. Ora, GalaxyClub, la pubblicazione che ha rivelato i dettagli della variante 5G, ha pubblicato una prova dell’esistenza della versione LTE.

Secondo le nuove scoperte emerse sul web, il Galaxy A22 LTE porta con sé il numero di modello SM-A225F. Inoltre, sarà disponibile in numerosi mercati, inclusi alcuni paesi in Europa. Ma sfortunatamente, non si sa nient’altro su questo telefono oltre a queste due caratteristiche.

I modelli LTE / 5G di Galaxy A51 e Galaxy A71 sono identici tranne che per il loro processore di bordo. Tuttavia, lo stesso non si può dire per il Galaxy A32 poiché le due controparti sono differenti sotto moltissimi aspetti. La domanda ora è la seguente: il budget phone di Samsung sarà uguale alla sua versione con modem 5G? Oppure no? Disporrà perfino di un’estetica totalmente opposta?

A partire da ora, sappiamo che il Galaxy A22 5G prodotto da Samsung sarà disponibile in due configurazioni di archiviazione e RAM disponibile e in quattro colori (grigio, bianco, verde chiaro, viola); sarà venduto in Europa e in Asia.

