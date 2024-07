Samsung presenta i nuovissimi Galaxy Ring, Buds3 e Buds3 Pro

Oltre agli attesi Samsung Galaxy Z Fold6, Flip6, Watch7 e Watch Ultra, l’evento Unpacked svoltosi oggi in quel di Parigi ha dato risalto ai nuovi Galaxy Ring, Buds3 e Buds3 Pro, che ora analizzeremo più nel dettaglio.

Galaxy Ring, Buds3 e Buds3 Pro: caratteristiche e prezzi

Samsung Galaxy Ring offre un monitoraggio della salute 24/7. I suoi sensori avanzati trovano spazio in un apparecchio dal design leggero (2,3-3,0 grammi) e solido (titanio di grado 5 e resistenza all’acqua 10ATM). La batteria dura fino a sette giorni e si ricarica rapidamente con la custodia dedicata. Disponibile in tre colori (Titanium Black, Titanium Silver, Titanium Gold) e nove misure, Galaxy Ring si adatta perfettamente ad ogni stile.

Il dispositivo integra i dati di Samsung Health, analizzando il sonno con misurazioni dettagliate come movimento, latenza, frequenza cardiaca e respiratoria. Il Monitoraggio ciclo rileva la temperatura cutanea per controllare il ciclo mestruale. Galaxy AI fornisce inoltre un Punteggio energetico, valutando sonno, attività e frequenza cardiaca per offrire suggerimenti utili al miglioramento del proprio benessere.

Galaxy Ring monitora anche la salute cardiaca con avvisi in tempo reale nel caso venissero rilevate anomalie del battito. Supporta il rilevamento automatico degli allenamenti, promemoria di attività fisica e permette di scattare foto e disattivare sveglie su smartphone Galaxy con semplici gesture, oltre alla possibilità di trovare l’anello mediante Samsung Find.

La serie Galaxy Buds3, potenziata da Galaxy AI, offre nuove esperienze di comunicazione. Con la funzione Interprete in modalità Ascolto, è possibile ascoltare lezioni tradotte direttamente dagli auricolari. I comandi vocali permettono di controllare la riproduzione musicale senza toccare il dispositivo. I microfoni interni ed esterni ottimizzano il suono e la cancellazione attiva del rumore (ANC) in tempo reale attraverso l’equalizzazione e l’ANC adattiva.

Il design a lama dei Galaxy Buds3 e Buds3 Pro assicura una vestibilità ottimale ed uno stile moderno con luci LED integrate. I Buds3 Pro, in-ear, offrono un suono ancora più coinvolgente, mentre i Buds3, open-type, sono adatti per l’uso prolungato.

I Galaxy Buds3 Pro includono altoparlanti a 2 vie migliorati e doppi amplificatori per un suono potente e cristallino. Supportano una frequenza di campionamento raddoppiata con codec SSC per l’audio ad alta risoluzione. Infine, per entrambi i modelli, la funzione di chiamata a banda superlarga ripristina la voce originale in ambienti rumorosi, garantendo chiamate di alta qualità.

Samsung Galaxy Ring è già in preordine a 499€ ma solo in alcuni mercati selezionati, con disponibilità generale a partire dal 24 luglio: in Italia dovrebbe arrivare entro fine anno. I Galaxy Buds3 potranno essere acquistati nel mercato italiano dal 18 luglio ed al prezzo di 179€, mentre i Galaxy Buds3 Pro saranno disponibili dalla stessa data al prezzo di 249€: entrambi possono essere preordinati fin da ora.