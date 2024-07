Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 UFFICIALI: un mare di funzioni AI

Samsung Electronics, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked in scena oggi a Parigi, ha annunciato i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, in compagnia di Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Watch Ultra, Galaxy Buds3 e Buds3 Pro.

Ad inizio 2024, Samsung ha abbracciato ufficialmente il mondo dell’intelligenza artificiale mobile con Galaxy AI. Ora, con la nuova serie di smartphone pieghevoli Galaxy Z, l’esperienza di utilizzo diventa ancora più completa e versatile in ambito di comunicazione, produttività e creatività.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 sono ancora più sottili e leggeri, con un design elegante che però non rinuncia alla resistenza offerta da materiali come Armor Aluminium e Corning Gorilla Glass Victus 2. Inoltre, entrambi i modelli sono dotati del potente processore Snapdragon 8 Gen 3, ottimizzato proprio per l’intelligenza artificiale e per garantire una migliore resa grafica, con un sistema di raffreddamento più efficiente.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Z Fold6 offre funzionalità AI avanzate che ottimizzano l’uso del display interno da 7,6 pollici, Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 2160×1856 px e 120Hz. Esternamente troviamo invece uno schermo HD+ da 6,3 pollici, sempre da 120 Hz e Dynamic AMOLED 2X.

Migliora la produttività anche grazie a Samsung Notes che include ora traduzioni, riassunti e trascrizioni vocali automatiche. La tastiera Samsung suggerisce testi per e-mail e social media, mentre la S Pen offre ulteriori comandi rapidi e la funzione Bozza su immagine per creare nuove immagini da un semplice schizzo.

La collaborazione con Google introduce l’assistente AI Gemini, integrato nelle app Google per aiutare l’utente in attività come la scrittura oppure la pianificazione e l’organizzazione dei viaggi. La modalità Interprete visualizza traduzioni su entrambi gli schermi, facilitando così le conversazioni o la comprensione di lezioni. ProVisual Engine supporta poi la creatività con strumenti di editing avanzati e funzioni tra cui Slow-mo istantaneo.

Per il gaming, Samsung Galaxy Z Fold6 fornisce prestazioni di altissimo livello grazie al suo potente chipset ed una camera di vapore 1,6 volte più grande, garantendo giochi fluidi e coinvolgenti sul display interno con luminosità fino a 2.600 nit, grafica migliorata e Ray Tracing.

Immagini

Venendo ora a Samsung Galaxy Z Flip6, abbiamo un display interno da 6,7 pollici, Dynamic AMOLED 2X, risoluzione FHD+ e frequenza d’aggiornamento adattiva di 120 Hz. Si aggiunge poi lo schermo esterno da 3,4 pollici, Super AMOLED, risoluzione di 720 x 748 px e 60 Hz.

Il dispositivo è ottimizzato per l’uso in movimento ed offre nuove funzionalità di personalizzazione e creatività. La Flex Window è ulteriormente migliorata, consentendo di accedere a funzioni AI senza aprire il dispositivo, come le Risposte suggerite per messaggi rapidi e gli aggiornamenti di Samsung Health. È possibile personalizzare l’interfaccia con Ambiente foto, che cambia lo sfondo in base al tempo ed all’ora.

La fotocamera FlexCam offre opzioni come lo Zoom automatico, mentre i nuovi sensori grandangolare da 50 MP ed ultragrandangolare da 12 MP migliorano la qualità delle immagini in ogni dettaglio. Nello specifico, il sensore da 50 MP supporta lo zoom ottico 2x e lo zoom AI fino a 10x, mentre la Nightography potenziata con HDR permette di catturare video luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’ottimizzazione hardware e software garantisce poi una maggiore durata della batteria, permettendo di utilizzare tutte le funzionalità dello smartphone senza timore di incidere troppo sull’autonomia residua.

Immagini

Sia Samsung Galaxy Z Fold6 che Flip6 sono protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Samsung Galaxy che offre crittografia end-to-end, rilevamento delle minacce in tempo reale e protezione collaborativa. Inoltre, l’azienda promuove un design sostenibile utilizzando materiali riciclati in vari componenti e negli imballaggi. I dispositivi sono progettati per durare nel tempo, con sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Z Fold6 è acquistabile da oggi in Italia nelle seguenti configurazioni:

12GB + 1TB a €2.459

12 GB + 512GB a €2.219

12GB + 256GB a €2.099

I prezzi di Samsung Galaxy Z Flip6, in arrivo il 18 luglio, sono invece i seguenti:

12 GB + 512GB a €1.399

12GB + 256GB a €1.279

Acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 sul sito ufficiale dal 10 luglio al 23 luglio, è possibile beneficiare di una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo fino a €780 di valutazione + €100 di sconto al carrello, oltre a 12 mesi di protezione gratuita Samsung Care+ per danni accidentali.