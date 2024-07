Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra sono finalmente tra noi

Durante l’evento Galaxy Unpacked di oggi a Parigi, Samsung ha dato spazio anche alla sua nuova generazione di smartwatch: stiamo chiaramente parlando di Samsung Galaxy Watch7 e Samsung Galaxy Watch Ultra, di cui più volte ci siamo occupati anche in nostri precedenti articoli.

Ora che i due dispositivi sono stati svelati, possiamo analizzare nel dettaglio le rispettive peculiarità e punti di forza. Oltretutto, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sono i primi smartwatch Android dotati di Wear OS 5, ossia la versione più potente di Wear OS.

Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra: caratteristiche

Samsung Galaxy Watch7 è progettato per offrire una comprensione olistica del benessere degli utenti, con oltre 100 allenamenti tracciabili e funzioni avanzate di monitoraggio della salute. Include le funzioni di composizione corporea, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevamento della fibrillazione atriale, monitoraggio dell’ECG e della pressione arteriosa. Il sensore BioActive migliorato garantisce letture più precise ed il monitoraggio degli AGE (prodotti finali della glicazione avanzata) per valutare la salute metabolica.

Dotato di un potente chip a 3 nm, Samsung Galaxy Watch7 si distingue per prestazioni fluide con una CPU tre volte più veloce ed un GPS a doppia frequenza per una localizzazione infallibile. Il design circolare iconico è accompagnato da nuovi cinturini e quadranti personalizzabili. Funzioni come Risposte suggerite intelligenti ed il controllo con il gesto Doppio avvicinamento dita migliorano poi l’interazione con i dispositivi Galaxy collegati. Disponibile in due dimensioni (44mm e 40mm), Watch7 viene proposto nelle colorazioni Green e Silver per la versione grande, Green e Cream per la piccola.

Immagini

Samsung Galaxy Watch Ultra, l’ultima aggiunta alla serie Galaxy Watch, è sicuramente il modello più prestigioso della nuova gamma. Lo smartwatch offre funzioni avanzate di monitoraggio della salute e fitness con un design rinnovato. La costruzione in titanio di grado 4 e la resistenza all’acqua fino a 10ATM lo rendono ideale per le attività estreme. Supporta altitudini da -500 a 9.000 metri, per cui si presta perfettamente per nuoto e ciclismo in ambienti difficili.

Galaxy Watch Ultra include funzionalità come il riquadro Multi-sport per il triathlon e la Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo. La Zona HR personalizzata ottimizza l’intensità dell’allenamento. Il Pulsante rapido consente di avviare e controllare tutti gli esercizi di fitness e non manca una Sirena di emergenza per la sicurezza. La luminosità di 3.000 nit e la durata della batteria fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico garantiscono ottima leggibilità ed affidabilità.

Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile nel formato 47mm e nelle colorazioni Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Immagini

Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra: prezzi

Galaxy Watch7 è preordinabile in Italia nelle seguenti configurazioni:

40mm Bluetooth a €319

40mm LTE a €369

44mm Bluetooth a €349

44mm LTE a €399

Galaxy Watch Ultra arriverà il 18 luglio in un’unica configurazione:

47mm LTE a €699

Acquistando Samsung Galaxy Watch7 o Watch Ultra sul sito ufficiale dal 10 luglio al 23 luglio è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, rispettivamente fino a €50 e fino a 150€ di valutazione, e ricevere anche un cinturino in regalo.