Samsung potrebbe saltare il nuovo aggiornamento di One UI 7: troppi ritardi

L’aggiornamento a One UI 7.0, basato su Android 15, per la serie dei Samsung Galaxy S24 e per i modelli più datati non sta procedendo come previsto.

Negli ultimi mesi, il rollout ha subito diversi ritardi e, secondo le indiscrezioni, Samsung sarebbe troppo impegnata a risolvere alcuni problemi legati all’interfaccia One UI 7.0 già disponibile sui Galaxy S25.

A causa di queste complicazioni, pare che Samsung sia propensa a saltare l’update intermedio della One UI 7.1: una mossa inusuale rispetto alle sue tradizionali strategie di rilascio.

Niente One UI 7.1? Samsung procede a singhiozzo

Storicamente, i dispositivi pieghevoli di Samsung, come i Fold e i Flip, sono stati lanciati in estate con una versione aggiornata della One UI, arricchita di nuove funzionalità. Quest’anno, però, i Galaxy Fold 7 e Flip 7 potrebbero debuttare con One UI 7.0.1, una versione leggermente migliorata rispetto alla 7.0.

Secondo fonti interne, Samsung starebbe pianificando di rilasciare la versione stabile di One UI 7.0 per i modelli compatibili, tra cui la serie degli S24, ad aprile, in concomitanza con l’annuncio del Galaxy S25 Edge. Questo ritardo è significativo, considerando il fatto che la prima beta della One UI 7.0 per i Galaxy S24 sia stata distribuita già a dicembre. Tuttavia, il processo di correzione dei bug è stato più lento del previsto, compromettendo anche il futuro rilascio della One UI 7.1.

Sembra tuttavia che Samsung intenda portare alcune funzionalità esclusive dei Galaxy S25, come l’Audio Eraser, anche sui modelli della serie S24 attraverso l’aggiornamento stabile di One UI 7.0. Questo approccio potrebbe essere un tentativo di compensare i ritardi e mantenere un certo equilibrio tra i dispositivi di nuova generazione e quelli già in circolazione.

Il 2025 si sta quindi rivelando piuttosto complesso per Samsung sul fronte degli aggiornamenti software, con ritardi che stanno influenzando non solo i tempi di rilascio ma anche la roadmap degli update futuri.