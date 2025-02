Samsung Galaxy S25 Edge: la scheda tecnica prende forma su Geekbench

Il lancio ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge si avvicina e alcune delle sue specifiche tecniche sono state confermate grazie all’inclusione dello smartphone nel database di Geekbench, con il numero di modello SM-S937B.

Il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 2806 nel test single-core e 8416 in quello multi-core, dimostrando prestazioni in linea con le aspettative. Come previsto, il telefono sarà equipaggiato con Android 15, accompagnato dall’interfaccia One UI 7 di Samsung, al pari degli altri modelli della serie S25.

Samsung Galaxy S25 Edge: cosa sappiamo al momento

Il cuore pulsante di Samsung Galaxy S25 Edge sarà il processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, anche se il nome non è esplicitamente menzionato nella lista. Le specifiche del chip, tuttavia, lasciano pochi dubbi a riguardo: difficile ipotizzare un’alternativa. Inoltre, lo smartphone sarà dotato di 12 GB di RAM, molto probabilmente di tipo LPDDR5X, seguendo le orme dei fratelli maggiori. Si presume che questa sarà l’unica configurazione di memoria disponibile per il modello Edge, ma non si esclude che la situazione possa cambiare a seconda del mercato considerato.

Durante l’evento Unpacked di inizio anno, Samsung ha già svelato alcuni dettagli sul design del Galaxy S25 Edge, sbilanciandosi poi con un lancio previsto “intorno ad aprile”: alcune voci, però, suggeriscono il mese di maggio con maggiore probabilità. Il dispositivo dovrebbe presentare un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici, simile a quello del Samsung Galaxy S25+, e una batteria da 3.900 mAh. Una delle novità più interessanti riguarda la fotocamera principale, che potrebbe vantare un sensore da 200 megapixel, lo stesso utilizzato sul Galaxy S25 Ultra.

Un altro aspetto degno di nota è lo spessore ridotto: le ultime indiscrezioni prospettano appena 4,85 mm, il che lo renderebbe più sottile ma anche più leggero rispetto al Galaxy S25 standard. Con queste caratteristiche, Samsung Galaxy S25 Edge strizzerà l’occhio a chiunque cerchi uno smartphone dalle prestazioni elevate ma che, allo stesso tempo, si distingua per un design minimale e raffinato.