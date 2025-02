Samsung Galaxy S21 riceverà la One UI 7 ma c'è poco da festeggiare

La nuova serie dei Samsung Galaxy S25, al pari di altri modelli lanciati in precedenza, potrà contare su ben sette anni di aggiornamenti, con patch di sicurezza mensili.

Al contrario, gli attuali possessori di un Samsung Galaxy S21 cominceranno a notare un rallentamento nella frequenza degli aggiornamenti, che passeranno da mensili a trimestrali ed a soli quattro anni dal debutto di questa serie.

Samsung Galaxy S21: stop agli aggiornamenti mensili

La notizia arriva da un post ufficiale di Samsung, che ha aggiornato l’elenco dei dispositivi idonei a ricevere aggiornamenti mensili, trimestrali o semestrali. Come segnalato da 9to5Google, i modelli Galaxy S21, S21 Plus ed S21 Ultra subiranno la modifica citata pocanzi, mentre il Samsung Galaxy S21 FE, lanciato in un momento successivo, continuerà per adesso a ricevere aggiornamenti mensili, insieme alle serie successive, dal Galaxy S22 fino all’attuale S25.

Gli aggiornamenti del firmware comprendono patch di sicurezza per il sistema operativo Android, rilasciate da Google, oltre a correzioni di bug messe in atto da Samsung.

Nonostante il passaggio a una frequenza di aggiornamenti ridotta, gli utenti di Samsung Galaxy S21 possono comunque aspettarsi l’arrivo della nuova One UI 7, un’importante evoluzione dell’interfaccia che promette ulteriori miglioramenti visivi e l’integrazione di funzionalità AI già presenti sui modelli più recenti. Questo update sarà possibile grazie al supporto garantito per quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo, dato che la serie è stata lanciata con Android 11.

Parallelamente, Samsung continua a mantenere un forte impegno su altri dispositivi. I modelli delle serie Galaxy Z Fold e Flip, fino all’edizione speciale W25, rimangono idonei per aggiornamenti mensili, così come alcuni modelli enterprise. Anche i dispositivi indossabili continueranno a ricevere le patch di sicurezza, inclusi Galaxy Watch 4, 5, 6 ed il nuovo Galaxy Watch Ultra.

Per la serie Samsung Galaxy S21, gli aggiornamenti dovrebbero continuare fino all’inizio del 2026, ma è improbabile che questi modelli possano ricevere ulteriori major update di Android dopo la One UI 7.