Samsung Galaxy S25 sta già ricevendo il nuovo aggiornamento di febbraio

Il mese di febbraio segna l’arrivo del primo aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy S25, uno step importante per ottimizzare le prestazioni dei nuovi flagship dell’azienda coreana.

Come riportato da SamMobile, l’aggiornamento di Samsung, identificato con il codice S93xNKSU1AYB3, è già in distribuzione in Corea del Sud e dovrebbe raggiungere presto altre regioni.

Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S25

Con un peso di circa 500 MB, l’update introduce una serie di miglioramenti, tra cui correzioni legate alla fotocamera e alla stabilità del sistema. La modifica più rilevante riguarda i “movimenti della fotocamera”, che Samsung dichiara essere stati “stabilizzati”. Non è chiaro esattamente a cosa si riferisca, ma l’azienda aveva precedentemente confermato di lavorare su fix per i problemi di banding nelle foto scattate in modalità notturna.

Oltre ai miglioramenti alla fotocamera, l’aggiornamento include la patch di sicurezza di febbraio, che risolve diverse vulnerabilità. Samsung ha inoltre apportato alcune correzioni per le chiamate telefoniche, integrando un codice specifico nell’aggiornamento, oltre ad aggiornare alcune app preinstallate all’ultima versione disponibile.

C’è da dire che un’altra build era stata avvistata all’inizio del mese, ma che poi è risultata essere già preinstallata sulla maggior parte dei dispositivi. Questo nuovo aggiornamento, invece, rappresenta il primo intervento post-lancio per la serie dei Galaxy S25, che include appunto Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’update recandosi in Impostazioni » Aggiornamento software » Scarica e installa. Sebbene non sia ancora chiaro quali siano tutti i miglioramenti nel dettaglio, è probabile che l’update di Samsung includa anche ottimizzazioni nelle prestazioni generali del dispositivo.