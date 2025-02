Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: buone notizie per la piega del display

Il noto informatore PandaFlash ha svelato su X alcuni dettagli interessanti riguardo a ciò che potremmo aspettarci dai nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung, vale a dire Galaxy Z Fold 7 e Flip 7.

Nessuno stravolgimento ma piccoli passi in avanti che contribuirebbero a rendere l’esperienza d’uso di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 ancora più appagante.

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: cosa sappiamo al momento

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la gestione del calore. Entrambi gli smartphone pieghevoli di Samsung dovrebbero includere una camera di vapore più grande, progettata per dissipare meglio il calore e mantenere temperature più basse durante l’uso intenso. Uno progresso non da poco, considerando come i foldable tendano a surriscaldarsi più facilmente a causa della loro complessa struttura interna.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 7, l’informatore afferma che la piega del display sarà ulteriormente ridotta rispetto al modello attuale. Questo non vuol dire che la linea di piegatura scomparirà del tutto ma, in base alle anticipazioni, sarà “quasi invisibile”. Inoltre, il Fold 7 dovrebbe beneficiare di altoparlanti potenziati: un dettaglio che potrebbe fare la differenza per chi utilizza il dispositivo per la visione di contenuti multimediali o per le videochiamate.

Anche il meccanismo della cerniera sembra destinato a un upgrade. Secondo PandaFlash, Samsung introdurrà un nuovo sistema più fluido e resistente, che non solo migliorerà la durata nel tempo ma potrebbe anche contribuire a ridurre lo spessore complessivo dei dispositivi.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 7, invece, non ci sono ancora dettagli specifici sugli altoparlanti, ma si presume che condividerà molti dei miglioramenti tecnici del Fold 7, inclusa la nuova cerniera e la migliore gestione termica.In termini di design, la disposizione dei pulsanti e gli altoparlanti a forma di pillola rimarranno invariati rispetto ai modelli attuali, il che suggerisce che Samsung non intende stravolgere l’estetica dei suoi dispositivi.