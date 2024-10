OnePlus 13 avrà una batteria gigantesca: c'è la conferma ufficiale

OnePlus è pronta a lanciare il suo nuovo OnePlus 13, il 31 ottobre in Cina, e le anticipazioni sulle specifiche tecniche del dispositivo stanno creando molta attesa fra i potenziali consumatori.

Una delle caratteristiche più interessanti è la batteria da 6.000 mAh: un notevole miglioramento rispetto al modulo da 5.400 mAh del modello precedente, il OnePlus 12.

OnePlus 13 è sempre più vicino e durerà tantissimo

La capacità superiore della batteria di OnePlus 13 permetterà agli utenti di utilizzare lo smartphone per periodi decisamente più lunghi e senza doverlo ricaricare di frequente. Anche la ricarica cablata merita attenzione, con una potenza di 100 W che promette tempi di ricarica rapidissimi.

Oltre alla ricarica cablata, OnePlus 13 offrirà un sistema di ricarica wireless da 50 W. Nelle scorse settimane sono circolate voci relative al supporto per la ricarica wireless magnetica, simile al sistema MagSafe di Apple. In realtà, l’azienda ha optato per una soluzione diversa: la ricarica magnetica sarà disponibile tramite custodie dedicate. Questo significa che gli utenti dovranno acquistare accessori specifici per sfruttare una simile funzionalità.

A tale riguardo, OnePlus presenterà una gamma di custodie compatibili, oltre ad un accessorio di ricarica magnetica da 50 W ed una powerbank magnetica da 5.000 mAh, che potrebbe tornare utile anche per i possessori di iPhone, estendendo così la praticità d’uso ad un pubblico più ampio. In aggiunta a queste novità, OnePlus ha in programma di lanciare un caricabatterie da muro con potenza di 120 W e dotato di due porte, permettendo di ricaricare più dispositivi in contemporanea.

Ricordiamo che il lancio globale di OnePlus 13 è atteso per i prossimi mesi, probabilmente a gennaio, ed i fan del produttore attendono già con trepidazione il momento in cui il dispositivo sarà disponibile anche al di fuori della Cina. Con un design raffinato e specifiche tecniche di alto livello, OnePlus 13 si porrà come un’alternativa da prendere in seria considerazione rispetto ai top di gamma più blasonati.