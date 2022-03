One UI 4.0: Samsung svela i segreti alla base della sua creazione

La One UI 4.0, ovvero la personalizzazione di Samsung basata su Android 12 e disponibile su un gran numero di smartphone e tablet, è stata realizzata con uno scopo ben preciso: garantire a tutti gli utenti un'esperienza di utilizzo premium sotto tutti i punti di vista.

In un lungo post che funge quasi da dietro le quinte Yoojin Hong, Head of UX Team for Samsung Electronics Mobile eXperience Business, ha svelato l'idea alla base della creazione della One UI 4.0.

One UI 4.0 di Samsung: i segreti e i dietro le quinte della personalizzazione Android

“La società e l'ambiente a cui apparteniamo sono in continua evoluzione. Con questo cambiamento, gli utenti desiderano esperienze più complesse e diversificate – sottolinea Hong. Nel mondo di oggi c'è anche un afflusso costante di prodotti innovativi basati su tecnologie avanzate che cambiano la nostra vita quotidiana. In mezzo a tutto questo cambiamento, la One UI ascolterà sempre le voci dei clienti e continuerà ad evolversi in modo che i nostri utenti possano vivere comodamente e con gioia la loro vita quotidiana.”

Innanzitutto, per Samsung il core dell'esperienza di utilizzo della One UI 4.0 ruota attorno al concetto di semplicità: gli elementi mostrati nell'interfaccia della One UI sono stati realizzati per fornire agli utenti l'accesso rapido ai componenti più importanti e utili. I colori, i test e le forme delle icone, sono stati tutti realizzati semplificando la loro funzione.

Il team di designer, inoltre, ha lavorato duramente per offrire agli utenti un'esperienza di alto livello durante l'utilizzo di applicazioni quotidiane come il Meteo, il Calendario, Health e Wallet. L'app per le previsioni meteorologiche è stata semplificata e migliorata con un design più pulito e moderno, mentre l'app Calendario aiuta a concentrarsi nel trovare le informazioni più utili durante la giornata. Samsung Health ha visto l'arrivo di forme, iconi e testi più chiari per indicare gli elementi più importanti per il proprio benessere, mentre Wallet offre adesso una interfaccia più appagante.

Passando poi al concetto della sicurezza, uno degli aspetti su cui si è maggiormente concentrato anche Google durante lo sviluppo di Android 12, la One UI 4.0 introduce gli indicatori di utilizzo della fotocamera e del calendario, oltre ad introdurre anche la Permission Dashboard.