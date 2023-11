Samsung Odyssey G8 in offerta su Amazon: il re dei monitor da gaming

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G8, disponibile su Amazon a soli 849,00€ con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino di 1.349,00€, è un’opzione all’avanguardia per gli appassionati di gaming.

Con uno schermo curvo da 34 pollici (1800R) e una risoluzione di 3440×1440 (WQHD), questo monitor offre un’esperienza visiva straordinaria. Il pannello OLED, associato al processore Neo Quantum, analizza e ottimizza ogni fotogramma in tempo reale, garantendo colori brillanti, sfumature accurate e un contrasto impressionante.

La tecnologia HDR10+ e il Display HDR True Black 400 assicurano neri intensi e toni scuri realistici senza pixel bleeding, offrendo un’immagine di altissima qualità. Con un refresh rate di 175 Hz e un tempo di risposta di 0.03ms (GtG), il monitor supporta anche la tecnologia Freesync Premium, assicurando un’esperienza di gioco fluida e priva di strappi.

La connettività è versatile, con 1 Mini-Display Port, 1 Micro HDMI, 2 porte USB-C, WiFi e Bluetooth. La piattaforma Smart TV integrata permette l’accesso a servizi di streaming come Netflix e YouTube direttamente dal monitor.

Il monitor Gaming Odyssey OLED G8 presenta anche funzionalità innovative come Gaming Hub, che offre accesso a servizi di streaming e console, e CoreSync & Core Lighting+, che porta i colori delle scene di gioco oltre lo schermo per un'esperienza ancora più coinvolgente. Il supporto ergonomico regolabile consente di personalizzare l'angolazione per una visuale perfetta, garantendo comfort durante le sessioni di gioco più lunghe.

