Samsung Odyssey G5 in offerta: il prezzo scende sotto i 250€

Il Samsung Odyssey G5 è un monitor da gaming che offre un’eccellente combinazione di prestazioni e valore, ideale per i giocatori che cercano un’esperienza immersiva senza spendere una fortuna. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: lo paghi 249€, con un risparmio di 50€ sul suo prezzo di listino.

Se cerchi un monitor da gaming perfetto per giochi competitivi come Modern Warfare 3 e Apex Legends, ti consiglio di approfittare di questa offerta e puntare proprio su questo modello. Ma andiamo subito a vedere cosa lo rende speciale.

Dotato di uno schermo da 32 pollici con risoluzione QHD (2560×1440), il monitor utilizza un pannello VA curvo con un raggio di curvatura 1000R, che avvolge il campo visivo del giocatore per un’immersione totale.

Il Samsung Odyssey G5 dispone di un refresh rate di 144Hz, che può arrivare fino a 165Hz, rendendolo perfetto per i giochi ad alta velocità. La combinazione di un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e il supporto per AMD FreeSync Premium assicura un gameplay fluido e reattivo, riducendo al minimo il tearing dello schermo e lo stuttering​.

Il monitor supporta anche HDR10, offrendo una gamma dinamica migliorata per colori più vivi e un maggiore contrasto. Nota di merito anche per il design: moderno, aggressivo e molto carismatico. In termini di connettività, la dotazione è completa: troviamo una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2, oltre a un jack audio da 3,5 mm. Rimane ancora poco tempo per risparmiare: acquistalo subito finché è in offerta.