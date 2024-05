Samsung Odyssey G3: il RE dei monitor Gaming CROLLA a 129€

Se vuoi vivere i tuoi giochi al meglio, in modo più coinvolgente e reale, devi sicuramente acquistare un monitor da gaming che sia all’altezza. Oggi puoi fare un vero colpaccio. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Odyssey G3 a soli 129,90 euro, invece che 159,90.

sul prezzo originale c'è uno sconto del 19%. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare ben 30 euro sul totale.

Samsung Odyssey G3 a prezzo stracciato

Se acquisti Samsung Odyssey G3 oggi, non solo te lo porti a casa a un ottimo prezzo, ma potrai vivere le tue avventure in modo strepitoso, come non hai mai provato prima. In questa versione da 24 pollici ha una risoluzione FHD da 1080 p con refresh rate velocissimo a 144 HZ.

Grazie anche a FreeSync Premium gode di un tempo di risposta di appena 1 ms e quindi appena premi il pulsante vedrai subito il tuo alter ego muoversi nella direzione che hai scelto. Gode di un ingresso HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio per le cuffie. Inoltre ha un design senza bordi e che puoi ruotare anche in verticale.

Samsung Odyssey G3 a soli 129,90 euro, invece che 159,90.