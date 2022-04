Samsung, nuovo smartphone economico in arrivo: Galaxy F13

Samsung non vuole proprio saperne di fermarsi, considerando il gran quantitativo di smartphone medi e base di gamma presentati nell'ultimo periodo. Tra questi, ricordiamo la linea dei dispositivi Galaxy A 2022.

A proposito di quest'ultima famiglia di telefoni, un nuovo device starebbe per fare il suo esordio con caratteristiche molto simili al Galaxy A13: stiamo parlando di Samsung Galaxy F13 che tuttavia, sotto certi aspetti, potrebbe deludere.

Samsung Galaxy F13: cosa sappiamo al momento

Lo smartphone Samsung in questione, registrato con il numero di modello “SM-E 135F”, ha fatto la sua comparsa su Geekbench 5. Sulla base delle informazioni presenti nell'elenco, a bordo del telefono dovremmo trovare il sistema operativo Android 12 ed il processore Exynos 850. Almeno in questi due casi, parliamo di caratteristiche tecniche associate anche al Galaxy A13 lanciato di recente:

In buona sostanza, almeno stando alle anticipazioni finora trapelate in rete, il Samsung Galaxy F13 dovrebbe arrivare sul mercato come versione “rivisitata” da 4 GB di memoria RAM del nuovo Galaxy A13. Una simile prospettiva potrebbe far storcere il naso ai consumatori tenendo conto del fatto che il predecessore, vale a dire Galaxy F12, avesse già il medesimo SoC ma abbinato ad un modulo batteria decisamente più grande da ben 6000 mAh.

Ci sono anche delle buone notizie però. Sempre secondo i rumor, il Galaxy F13 potrebbe vantare la presenza di una fotocamera principale da 50 MP e la stessa tecnologia di ricarica rapida da 25 W già perfezionata per i top di gamma della linea Galaxy S22 . Tenendo conto di ciò, l'acquisto inizierebbe a diventare più interessante se ipotizzassimo lo stesso prezzo al lancio visto nel caso del Samsung Galaxy F12, pari a INR 11.499 (circa 138 euro al cambio).

Avrete certamente intuito che questo nuovo smartphone Samsung dovrebbe essere commercializzato in India, essendoci già il Samsung Galaxy A13 nel mercato europeo, ma non si escludono improvvisi cambi di strategia.