Samsung sta "danneggiando" Galaxy A52s per favorire Galaxy A53 5G?

Samsung sta facendo un lavoro notevole per quanto riguarda gli aggiornamenti del firmware destinati ai suoi smartphone. Di contro, molti utenti di Galaxy A52s non sembrerebbero del tutto soddisfatti.

Gli ultimi update hanno causato diversi “problemini” al sopracitato telefono: il sospetto è che, dietro queste conseguenze, vi sia in realtà una strategia commerciale in favore del recente Samsung Galaxy A53 5G.

Cresce il malcontento per i possessori di Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52s non ha ancora ricevuto la patch di sicurezza di marzo 2022. Normale che alcuni smartphone ottengano le patch di sicurezza prima di altri, ma nel caso di Galaxy A52s dovrebbero comunque esserci dei ritardi minimi. Parliamo di un modello con neppure un anno di vita, per il quale sarebbe previsto un piano mensile circa gli aggiornamenti di sicurezza. Detto questo, il mese non è ancora finito e quindi la speranza rimane.

Android 12 e One UI 4.0 sono invece disponibili dall'inizio di quest'anno ma, sfortunatamente, per alcuni utenti di Samsung Galaxy A52s il tanto atteso aggiornamento del firmware sembra aver causato problemi di prestazioni e stabilità. L'update, a cui ha fatto seguito la patch di sicurezza di febbraio 2022, sembrerebbe aver notevolmente compromesso le performance del dispositivo che non appare più pronto e scattante come in precedenza.

Tante le problematiche finora riscontrate: rendering del testo errato, glitch relativi all'opacità, calo delle prestazioni ed altro ancora in base alle segnalazioni. L'aspetto più fastidioso però, attualmente rintracciabile sul Samsung Galaxy A52s, è un notevole surriscaldamento del processore anche a fronte di operazioni poco “impegnative”, il che determina un conseguente calo per quanto concerne l'autonomia in fase di utilizzo dello smartphone.

Da sottolineare come queste segnalazioni non siano universalmente condivise: potrebbe trattarsi di una ristretta cerchia di utenti per i quali un successivo aggiornamento dovrebbe risolvere ogni bug riscontrato. I maligni, invece, tirerebbero in ballo un'azione di boicottaggio dell'azienda sudcoreana volta a danneggiare inesorabilmente il suo “vecchio” Galaxy A52s per favorire la migrazione verso l'attuale Samsung Galaxy A53 5G.