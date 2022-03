Samsung: non solo pieghevoli, arriva lo smartphone "rollable"

Sappiamo bene che Samsung è uno dei brand che più osa e innova negli ultimi tempi. È stata l'azienda che ha dato il via al concetto di “pieghevoli” nel 2019 e sembra che adesso sia pronta ad innovare nuovamente.

Di fatto, oltre a Huawei, nessun altro marchio ha realizzato così tanti foldable come l'OEM sudcoreano. Ora, nonostante il focus sia relativo a questo settore, un nuovo rapporto di Ice Universe (noto tipster online) mette in luce una novità davvero bizzarra. Sembra che l'azienda commercializzerà il suo primo “rollable”.

Samsung: cosa sappiamo del primo “rollable”?

Il tweet della discordia suggerisce che Samsung ha un nuovo misterioso device in cantiere; si vede una foto con alcuni dirigenti del marchio che hanno in mano dei telefoni. Uno di loro però, sembra stringere un prodotto misterioso che ha le fattezze di un “rollable”. L'insider afferma anche che il terminale ha il nome in codice “Diamond“; ad oggi è difficile fare ipotesi e c'è davvero tanta confusione in merito. I rumor suggeriscono che questo sia davvero uno smartphone con schermo a scorrimento.

Sicuramente, fare previsioni oggi è un po' complicato; avremo maggiori dettagli nelle settimane a venire, pertanto vi invitiamo a prendere il rumor con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni in merito.

It has a high probability of being a scroll screen phone😊 pic.twitter.com/X0yI1b2Vdi — Ice universe (@UniverseIce) March 24, 2022

@iceuniverse ci fornisce però anche alcuni dettagli molto frizzanti sui prossimi pieghevoli; Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 godranno della nuova soluzione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus sotto la scocca. Per chi non lo sapesse, questo chip utilizzerà il processo a 4 nm di TSMC e il tipster afferma che tale rapporto è garantito al 100%.

I due foldable sono i pieghevoli di punta di metà anno del colosso tecnologico sudcoreano; il primo si apre “come un libro”, il secondo invece, ha un form factor “a conchiglia”.

Fra le altre cose, il Fold avrà nuovamente una selfiecam under screen ma sembra sarà dotata di nuove features. In più, ci sarà uno slot per la S Pen tradizionale, come S22 Ultra. Il vetro interno poi, sarà più resistente.