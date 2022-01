Eyxnos 2200: (forse) è più potente dello Snapdragon 8 Gen 1

Ci sono state diverse indiscrezioni contrastanti riguardo al prossimo SoC di Samsung, l'Exynos 2200. Questo processore dovrebbe essere un chip di punta pari allo Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm e al Dimensity 9000 di MediaTek. Tuttavia, recenti speculazioni suggeriscono che questo processore non sarà al loro livello.

Samsung Exynos 2200: cosa sappiamo ad oggi?

Secondo quanto riferito, Samsung rinvierà il rilascio di questo processore e quindi potrebbe non fare la sua comparsa sulla serie Galaxy S22. Questa è una novità per la compagnia. Significa che la serie di device premium in questione utilizzerà solo il processore Snapdragon. Tuttavia, l'azienda ha una lunga lista di dispositivi che potrebbero utilizzare questo chip in futuro.

Di recente, alcuni utenti della rete hanno individuato il nuovo punteggio in esecuzione di Exynos 2200 sul database di GeekBench. Secondo il portale, il punteggio single-core di Exynos 2200 è di 1019 punti mentre il suo punteggio multi-core è di 3513 punti. Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 ha ottenuto 1228 punti nel test single-core e 3306 nel test multi-core.

Questo suggerisce che l'Exynos 2200 vanterà prestazioni migliori rispetto allo Snapdragon 8 Gen1 nel test multi-core. Tuttavia, per il test single-core, il processore del colosso coreano è ancora leggermente inferiore.

Exynos 2200 verrà fornito con una nuova architettura a tre cluster (1+3+4) di nuova generazione. Questa architettura include un super core Cortex-X2 con clock a 2,59 GHz, tre core Cortex-A78 large con clock a 2,5 GHz e quattro piccoli core Cortex-A55 con clock a 1,73 GHz

La GPU utilizzerà l'architettura RDNA2 autorizzata da AMD. In origine, Samsung era molto ottimista riguardo allo sviluppo di questa soluzione.

Tuttavia, è stato recentemente riportato che a causa dell'alta frequenza della GPU, il calore del telefono cellulare ne risentirà seriamente. L'OEM sudcoreano ha dovuto abbassare la frequenza a 1,29 GHz.

Tuttavia, le prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative della società e si è verificato un problema con il coordinamento dei vari reparti. Per questo motivo la data di uscita dell'Exynos 2200 è stata ufficialmente posticipata. Al momento, non ci sono informazioni su quando Samsung lancerà ufficialmente questa piattaforma; vi terremo aggiornati.