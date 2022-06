Samsung Galaxy Z Flip4: confermata la BeSpoke Edition (RUMOR)

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che anche il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 riceverà la famigerata Bespoke Edition; questo significa che il telefono sarà venduto in diverse combinazioni di colori e in tantissimi Paesi.

Sappiamo che l’OEM sudcoreano terrà un evento speciale Unpacked nel corso dell’estate, all’interno del quale toglierà i veli ai futuri foldable del brand. Oramai, dei prodotti next-gen in arrivo conosciamo tutti i dettagli e le informazioni emerse in rete sono già state trapelate. Non di meno, il device è apparso anche in alcune immagini render.

Samsung Galaxy Z Flip4 BeSpoke Edition: ecco come sarà

Grazie al portale di SamMobile, scopriamo che il Galaxy Z Flip4 BeSpoke Edition sarà venduto in tantissimi colori e il debutto di questa versione sarà contestuale a diversi paesi. Se ricordate, la versione dello scorso anno è stata lanciata ad ottobre e non in tutti i mercati.

L’iterazione in questione permette agli utenti di personalizzare l’estetica del device, andando a scegliere le tinte preferite per tutti gli elementi della scocca. C’erano addirittura 49 combinazioni differenti fra loro.

Il sito afferma anche che finalmente, i clienti di tutto il mondo, in particolare quelli europei e asiatici, potranno ordinare dal sito ufficiale questa variante. Ad oggi la data di debutto del foldable è sconosciuta, ma possiamo ipotizzare un debutto per il mese di ottobre, come avvenuto lo scorso anno.

Il flip phone avrà uno schermo sAMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, mentre fuori troveremo un pannello sAMOLED da 2,1 pollici, leggermente più grande di quello visto sullo Z Flip3, che è comunque eccezionale. A proposito, questo modello si trova in sconto su Amazon a soli 749,99€ con un ulteriore coupon di 150€ da applicare al checkout. Morale della favola? Vi costerà solo 500,00€.

Troveremo una fotocamera principale da 12 Megapixel e una ultrawide da 12 Mega. All’interno, una selfiecam da 10 Mpx. Sotto la scocca batterà un cuore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM da 8 GB e da storage da 256 GB. Ci sarà una batteria da 3700 mAh con ricarica da 25W e wireless da 10W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.