In queste ore sono emersi i primi dettagli relativi alla fotocamera del prossimo foldable di casa Samsung, il Galaxy Z Fold5. Questo dispositivo, secondo quanto afferma l’insider del web Chunv888, godrà della stessa configurazione vista sull’attuale Galaxy S23 Plus. Facendo un rapido calcolo quindi, sappiamo che la main camera del pieghevole riceverà un upgrade rispetto al modello precedente.

Samsung Galaxy Z Fold5: ecco come sarà la fotocamera

Posteriormente, il modulo fotografico del Galaxy Z Fold5 dovrebbe disporre di un sensore principale da 50 Mpx con OIS al seguito, di un’ultrawide da 12 Mega e di un teleobiettivo da 10 Mpx con OIS e zoom ottico 3X.

Fold 5: same camera hardware as the S23+ = same camera hardware as the S23+/Fold 4

Flip 5: upgraded 12MP main sensor — No name (@chunvn8888) March 13, 2023

Inoltre, questa indiscrezione appena dichiarata da Chunv888 è perfettamente in linea con quanto riferito dall’insider del web Ice Universe pochi giorni or sono. Ecco che quindi il Galaxy Z Fold5 avrà lo stesso modulo fotografico dello Z Fold4 uscito lo scorso anno, mas con un upgrade lato software. Non ci sono altre informazioni inerenti la piega o l’estetica del device.

Veniamo a quanto è emerso sull’estetica del prossimo foldable di mas Samsung; il design del flagship è ancora avvolto nel mistero, ma non dovrebbe poi stupirci. Avrà linee simili a quella del predecessore, compreso lo schermo da 6,2 pollici esterno e quello interno AMOLED pieghevole da 7,6 pollici. Ci sarà il vetro Gorilla Glass Victus 2 a protezione del tutto. Non sappiamo ancora quanto sarà visibile la piega perché, stando a quanto si ipotizza, dovrebbe essere drasticamente meno evidente per via della nuova cerniera.

Disporrà dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, di storage fino a 1 TB di tipo UFS 4.0 ma non ci sarà lo slot per la S Pen, anche se il supporto sarà presente. A proposito, il Galaxy Z Fold4 da 1 TB, il top del top ad oggi disponibile, costa 2249,00€ su Amazon.

